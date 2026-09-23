Будет ли учеба засчитана в страховой стаж: все зависит от даты и одного нюанса
Многие украинцы рискуют недосчитаться нескольких лет стажа при оформлении будущей пенсии. Ведь годы обучения в вузе могут как учитываться при расчете страхового стажа, так и остаться без внимания специалистов.
Когда обучение будет зачтено в стаж
В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж с 1 января 2004 года рассчитывается по данным персонифицированного учета. В то же время периоды до этой даты подтверждаются по правилам, действовавшим ранее, пояснили в ПФУ.
Именно поэтому обучение до 1 января 2004 года может быть зачтено в стаж, если у человека есть подтверждающие документы.
Закон Украины "О пенсионном обеспечении" определяет, что в стаж работы, дающий право на пенсию, может входить обучение:
- в высших и средних специальных учебных заведениях;
- в училищах;
- на курсах подготовки и повышения квалификации; а также обучение
- в аспирантуре;
- в докторантуре;
- и в клинической ординатуре.
Какие документы необходимы для подтверждения
Основным документом для подтверждения стажа является трудовая книжка.
Если в ней имеется правильная запись об обучении до 1 января 2004 года, ее могут учесть при назначении пенсии. В записи, в частности, должны быть указаны:
- название документа об образовании;
- его номер;
- дата выдачи диплома.
Если же такой записи нет, придется предоставить сам диплом, удостоверение, свидетельство или архивные справки.
Чтобы эти годы гарантированно попали в пенсионное дело, специалисты советуют загрузить скан-копии трудовой книжки и диплома на веб-портал ПФУ.
Какое обучение не засчитывается в стаж
После 1 января 2004 года само обучение в вузе автоматически не засчитывается в стаж.
С момента внедрения системы персонифицированного учета студенты дневной формы обучения, аспиранты и докторанты не подлежат обязательному пенсионному страхованию. Это означает, что государство не платит за них взносы
В то же время закон предусматривает добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
То есть период обучения после 1 января 2004 года может быть учтен в страховом стаже, если человек заключит договор о добровольном участии в системе страхования и будет самостоятельно уплачивать ЕСВ.
Напомним, даже при наличии записей в трудовой книжке украинцы часто сталкиваются с потерей стажа из-за ошибок работодателей или неточностей в документах. Основными причинами отказов для периодов до 2004 года становятся отсутствие печатей, исправления или ошибки в датах и фамилиях.