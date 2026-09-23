Будет ли учеба засчитана в страховой стаж: все зависит от даты и одного нюанса

Многие украинцы рискуют недосчитаться нескольких лет стажа при оформлении будущей пенсии. Ведь годы обучения в вузе могут как учитываться при расчете страхового стажа, так и остаться без внимания специалистов.

Когда обучение будет зачтено в стаж

В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховой стаж с 1 января 2004 года рассчитывается по данным персонифицированного учета. В то же время периоды до этой даты подтверждаются по правилам, действовавшим ранее, пояснили в ПФУ.

Именно поэтому обучение до 1 января 2004 года может быть зачтено в стаж, если у человека есть подтверждающие документы.

Закон Украины "О пенсионном обеспечении" определяет, что в стаж работы, дающий право на пенсию, может входить обучение:

в высших и средних специальных учебных заведениях;

в училищах;

на курсах подготовки и повышения квалификации; а также обучение

в аспирантуре;

в докторантуре;

и в клинической ординатуре.

Какие документы необходимы для подтверждения

Основным документом для подтверждения стажа является трудовая книжка.

Если в ней имеется правильная запись об обучении до 1 января 2004 года, ее могут учесть при назначении пенсии. В записи, в частности, должны быть указаны:

название документа об образовании;

его номер;

дата выдачи диплома.

Если же такой записи нет, придется предоставить сам диплом, удостоверение, свидетельство или архивные справки.

Чтобы эти годы гарантированно попали в пенсионное дело, специалисты советуют загрузить скан-копии трудовой книжки и диплома на веб-портал ПФУ.

Какое обучение не засчитывается в стаж

После 1 января 2004 года само обучение в вузе автоматически не засчитывается в стаж.

С момента внедрения системы персонифицированного учета студенты дневной формы обучения, аспиранты и докторанты не подлежат обязательному пенсионному страхованию. Это означает, что государство не платит за них взносы

В то же время закон предусматривает добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

То есть период обучения после 1 января 2004 года может быть учтен в страховом стаже, если человек заключит договор о добровольном участии в системе страхования и будет самостоятельно уплачивать ЕСВ.

Напомним, даже при наличии записей в трудовой книжке украинцы часто сталкиваются с потерей стажа из-за ошибок работодателей или неточностей в документах. Основными причинами отказов для периодов до 2004 года становятся отсутствие печатей, исправления или ошибки в датах и фамилиях.