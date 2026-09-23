Коли навчання зарахують до стажу

Відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", страховий стаж із 1 січня 2004 року обчислюється за даними персоніфікованого обліку. Натомість періоди до цієї дати підтверджуються за правилами, які діяли раніше, пояснили в ПФУ.

Саме тому навчання до 1 січня 2004 року може бути зараховане до стажу, якщо людина має підтвердні документи.

Закон України "Про пенсійне забезпечення" визначає, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, може входити навчання:

у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах;

в училищах;,

на курсах підготовки та підвищення кваліфікації,;а також навчанн

в аспірантурі;

в докторантурі;

та в клінічній ординатурі.

Які документи потрібні для підтвердження

Основним документом для підтвердження стажу є трудова книжка.

Якщо в ній є правильний запис про навчання до 1 січня 2004 року, його можуть врахувати під час призначення пенсії. У записі, зокрема, мають бути зазначені:

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назва документа про освіту;

його номер;

дата видачі диплома.

Якщо ж такого запису немає, доведеться надати сам диплом, посвідчення, свідоцтво або архівні довідки.

Щоб ці роки гарантовано потрапили до пенсійної справи, фахівці радять завантажити сканкопії трудової книжки та диплома на вебпортал ПФУ.

Яке навчання не зараховують до стажу

Після 1 січня 2004 року саме навчання у виші автоматично не зараховується до стражу.

З моменту впровадження системи персоніфікованого обліку студенти денної форми, аспіранти та докторанти не підлягають обов'язковому пенсійному страхуванню. Це означає, що держава не платить за них внески

Водночас закон передбачає добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Тобто період навчання після 1 січня 2004 року може бути врахований у страховому стажі, якщо людина укладе договір про добровільну участь у системі страхування та самостійно сплачуватиме ЄСВ.

Нагадаємо, навіть за наявності записів у трудовій, українці часто стикаються з втратою стажу через помилки роботодавців або неточності в документах. Основними причинами відмов для періодів до 2004 року стають відсутність печаток, виправлення або помилки в датах і прізвищах.