Покупка автомобиля может лишить субсидии: какие машины становятся проблемой

В Украине в 2026 году по-прежнему действуют жесткие правила получения субсидии. Однако не любая покупка автомобиля автоматически лишает права на государственную поддержку при оплате коммунальных услуг.

За какие автомобили отменят субсидию

Правила назначения субсидий определяются положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 848. Согласно ему, при назначении субсидии учитываются стоимость, возраст автомобиля и количество транспортных средств, находящихся в собственности семьи, пояснили в ПФУ.

При проверке права на субсидию специалисты учитывают большие расходы семьи за 12 месяцев до даты обращения.

Если заявитель или кто-либо из членов его семьи купил автомобиль, цена которого превышает 100 тысяч гривен, в финансовой поддержке откажут.

Субсидию также не назначат при следующих условиях:

кто-либо из семьи владеет автомобилем, выпущенным менее 5 лет назад.

назад. в семье имеется 2 и более транспортных средств младше 15 лет, за исключением прицепов и мопедов.

То есть само наличие автомобиля не означает, что семья автоматически лишится субсидии. Значение имеют его возраст и количество транспортных средств в домохозяйстве.

Если семья приобрела автомобиль 2025 года выпуска, в 2026 году его возраст составляет менее пяти лет, поэтому такая машина является основанием для отказа в предоставлении помощи.

Если же в семье есть два автомобиля возрастом до 15 лет, субсидии также ожидать не стоит.

Для кого действуют исключения из правил

Впрочем, законодательство предусматривает ряд льготных категорий, чей транспорт не учитывается при назначении субсидии. Исключения предусмотрены для:

мотоциклов, если их стоимость при приобретении не превышала 4 минимальных зарплаты, установленные на 1 января года, за который назначается субсидия;

самодельных транспортных средств;

автомобилей, которые человек получил бесплатно или приобрел на льготных условиях через органы социальной защиты;

многодетных семей, приемных родителей и родителей-воспитателей;

семей, в составе которых есть человек с определенными видами инвалидности или ребенок с инвалидностью.

То есть в таких случаях наличие транспортного средства само по себе не является основанием для отказа в субсидии.

Напомним, что транспорт может стать причиной для отказа в субсидии. Выплату не назначат владельцам большого жилья (квартиры площадью более 130 квадратных метров или дома площадью более 230 квадратов) и тем, у кого на депозитах более 100 тысяч гривен. Кроме того, субсидию отменят, если у семьи имеется просроченная более чем на три месяца задолженность по коммунальным услугам на сумму от 680 гривен или задолженность по алиментам.