За які автомобілі скасують субсидію

Правила призначення субсидій визначає положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів №848. Згідно з ним, під час призначення субсидії враховують вартість, вік автомобіля та кількість транспортних засобів у власності родини, пояснили у ПФУ.

Перевіряючи права на субсидію, фахівці враховують великі витрати сім'ї за 12 місяців до дати звернення.

Якщо заявник або будь-хто з членів його родини купив автівку, ціна якої перевищує 100 тисяч гривень, у фінансовій підтримці відмовлять.

Не призначать субсидію також за таких умов:

будь-хто з родини володіє автомобілем, який був випущений менше 5 років тому.

тому. в родині є 2 та більше транспортних засоби молодше 15 років, за винятком причепів та мопедів.

Тобто сама наявність автомобіля не означає, що родина автоматично втратить субсидію. Значення мають його вік та кількість транспортних засобів у домогосподарстві.

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Якщо родина придбала автомобіль 2025 року випуску, у 2026 році його вік становить менше п'яти років, тому така машина є підставою відмовити у наданні допомоги.

Якщо ж у сім'ї є два автомобілі віком до 15 років, субсидії також очікувати не варто.

Для кого діють винятки з правил

Втім, законодавство передбачає низку пільгових категорій, чий транспорт не враховується при призначенні субсидії. Винятки передбачені для:

мотоциклів, якщо їхня вартість під час придбання не перевищувала 4 мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня року, за який призначається субсидія;

саморобних транспортних засобів;

авто, які людина отримала безкоштовно або придбала на пільгових умовах через органи соцзахисту;

багатодітних сімей, прийомних батьків та батьків-вихователів;

сімей, у складі яких є людина з певними видами інвалідності або дитина з інвалідністю.

Тобто в таких випадках наявність транспортного засобу сама по собі не є підставою для відмови у субсидії.

Нагадаємо, що транспорт може стати причиною для відмови у субсидії. Виплату не призначать власникам великого житла (квартири понад 130 квадратних метрів або будинки понад 230 квадратів) та тим, хто має на депозитах понад 100 тисяч гривень. Крім того, субсидію скасують, якщо родина має прострочену понад три місяці заборгованість за комуналку на суму від 680 гривень або борги за аліментами.