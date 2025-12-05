Дания, которая с начала полномасштабного вторжения России была одним из государств, предоставивших Украине больше всего военной помощи, сокращает расходы. В следующем году Копенгаген выделит Киеву значительно меньше средств.

Как сократится помощь Дании?

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает 24 Канал со ссылкой на датское издание DR.

Смотрите также Больше всего инвестировали в украинскую "оборонку": где Киев откроет первые офисы по продаже оружия

Размер помощи от Дании уменьшится с 16,5 миллиардов датских крон (почти 2,6 миллиарда долларов) в текущем году до 9,4 миллиардов датских крон (около 1,5 миллиарда долларов) в 2026 году.

В прошлом году же сумма поддержки была еще больше – почти 19 миллиардов крон (примерно 3 миллиарда долларов).

Впрочем, на этом Копенгаген не остановится. Финансовая помощь Украине будет сокращаться в последующие годы существенно:

в 2027 году – до 7,1 миллиарда датских крон (1,1 миллиарда долларов);

а в 2028 году – до 1 миллиарда (156 миллионов долларов).

Представитель Социал-демократической партии Симон Симона Коллеруп говорит, что снижение объемов поддержки вполне естественно.

Мы были среди тех стран, которые с самого начала войны поддерживали Украину наиболее активно. Честно говоря, эта поддержка даже превышает то, что можно ожидать от страны нашего масштаба. Поэтому естественно, что она постепенно уменьшается,

– заметил политик.

По его словам, политики давно согласовали модель Украинского фонда помощи, и большинство средств из него использовали в первые три года войны. Поэтому теперь другие страны также должны сделать больше, чтобы поддержать Киев в борьбе против агрессора.

Стоит знать! По данным Кильского института, Дания остается страной, которая предоставила Украине больше всего помощи в процентном соотношении к своему ВВП.

Кто увеличивает поддержку Украины?

Зато северные соседи Дании решили наоборот увеличить поддержку Киева. В октябре правительство Норвегии представило проект государственного бюджета на 2026 год. В нем предусматривается 70 миллиардов норвежских крон (5,9 миллиарда евро) на военную поддержку Украины, отметили на сайте Минобороны страны.

Правительство предложило продолжить чрезвычайную поддержку Украины, которая была начата в 2025 году в рамках программы "Нансен".

Оборонный бюджет существенно вырос за последние годы. Если не учитывать помощь Украине, то в 2026 году оборонный бюджет составит примерно 112 миллиардов крон,

– отметили в Минобороны. Стоит знать! Швеция предусмотрела в бюджете более 27 миллиардов крон на поддержку Украины.

Какую еще помощь получит Украина?