Данія, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії була однією з держав, що надали Україні найбільше військової допомоги, скорочує витрати. Наступного року Копенгаген виділить Києву значно менше коштів.

Як скоротиться допомога Данії?

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає 24 Канал з посиланням на данське видання DR.

Розмір допомоги від Данії зменшиться з 16,5 мільярда данських крон (майже 2,6 мільярда доларів) у поточному році до 9,4 мільярда данських крон (близько 1,5 мільярда доларів) у 2026 році.

Торік же сума підтримки була ще більшою – майже 19 мільярдів крон (приблизно 3 мільярди доларів).

Втім, на цьому Копенгаген не зупиниться. Фінансова допомога Україні буде скорочуватися у наступні роки суттєво:

у 2027 році – до 7,1 мільярда данських крон (1,1 мільярда доларів);

а у 2028 році – до 1 мільярда (156 мільйонів доларів).

Представник Соціал-демократичної партії Сімон Сімона Коллеруп говорить, що зниження обсягів підтримки цілком природне.

Ми були серед тих країн, які від самого початку війни підтримували Україну найбільш активно. Чесно кажучи, ця підтримка навіть перевищує те, що можна очікувати від країни нашого масштабу. Тож природно, що вона поступово зменшується,

– зауважив політик.

За й його словами, політики давно узгодили модель Українського фонду допомоги, і більшість коштів з нього використали в перші три роки війни. Тож тепер інші країни також мають зробити більше, щоб підтримати Київ у боротьбі проти агресора.

Варто знати! За даними Кільського інституту, Данія залишається країною, яка надала Україні найбільше допомоги у відсотковому співвідношенні до свого ВВП.

Хто збільшує підтримку України?

Натомість північні сусіди Данії вирішили навпаки збільшити підтримку Києва. У жовтні уряд Норвегії представив проєкт державного бюджету на 2026 рік. У ньому передбачається 70 мільярдів норвезьких крон (5,9 мільярда євро) на військову підтримку України, зазначили на сайті Міноборони країни.

Уряд запропонував продовжити надзвичайну підтримку України, яка була розпочата у 2025 році в межах програми "Нансен".

Оборонний бюджет суттєво зріс за останні роки. Якщо не враховувати допомогу Україні, то у 2026 році оборонний бюджет становитиме приблизно 112 мільярдів крон,

– зазначили в Міноборони. Варто знати! Швеція передбачила у бюджеті понад 27 мільярда крон на підтримку України.

Яку ще допомогу отримає Україна?