Мировая торговля под ударом: война в Иране пугает судовладельцев Европы
- США и Израиль атаковали Иран, в результате чего Ормузский пролив стал опасным для судов, что угрожает мировой экономике.
- Эскалация конфликта может сильно ударить по глобальной торговле, в частности, из-за опасности для судов, перевозящих нефть, газ и другие важные товары через пролив.
После того как США и Израиль атаковали Иран, Ормузский пролив стал чрезвычайно опасным для судов. Эскалация ситуации будет иметь болезненные последствия как для судоходства, так и для мировой экономики, и Европа не будет иметь иммунитета.
Почему война в Иране бьет по Европе?
Дело в том, что правительство в Тегеране пообещало атаковать любое судно, что будет пытаться пройти через пролив, пишет Politico.
Среди судов, которые уже подверглись ударам, в частности, был танкер Stena Imperative. Он принадлежит шведской компании и перевозил нефть для американских военных.
Дальше может быть еще хуже. Ведь гораздо больше судов, ожидающих к северу и югу от Ормузского пролива, или принадлежат европейцам, или ходят под флагами европейских стран, или везут грузы, предназначенные для континента.
Они перевозят такие важные товары:
- нефть и газ;
- алюминий;
- карбамид.
Последнее – это азотное удобрение, которое является критически важным для сельского хозяйства и, соответственно, продовольственной безопасности.
Заметим, что ЕС и Великобритания импортируют большую часть алюминия и карбамида из других стран. Однако они все же получают значительные объемы дизельного топлива, бензина, нефти, авиационного топлива и керосина именно от государств Персидского залива.
Сейчас тысячи судов оказались в ловушке. Большинство из них не решается пройти через Ормузский пролив, чтобы добраться до пунктов назначения, не говоря уже о том, чтобы вернуться в залив за новыми грузами.
Военная страховка покроет убытки, нанесенные судну и грузу, но ни одна страховка не вернет жизни людей,
– объясняют специалисты.
Чем грозит эскалация конфликта?
Эскалация военного конфликта может еще больше ударить по глобальной торговле. Недаром министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби уже предупредил, что война на Ближнем Востоке может "обвалить экономики мира", пишет Financial Times.
- Сейчас судовладельцы серьезно относятся к угрозам Ирана атаковать суда и учитывают их в своих оценках рисков.
Даже при наличии страхования военных рисков владельцы судов ведут себя крайне осторожно, когда речь идет об активных зонах боевых действий.
Даже если суда в заливе и в дальнейшем будут лишь периодически подвергаться ударам дронов и ракет, пострадают и они, и их экипажи, и грузы. Пострадает и мировая экономика – включая экономику США,
– пишет издание.
Важно! Аналитики добавляют, что значительная часть мировых финансовых рынков зависит от стабильности в Ормузском проливе.
Какие еще последствия блокады Ормузского пролива?
Катар прогнозирует, что в случае дальнейшего обострения конфликта с Ираном все производители энергоносителей в странах Персидского залива могут прекратить экспорт. По оценкам Дохи, такой сценарий может реализоваться уже в течение ближайших недель. Это возможно, если боевые действия будут продолжаться, а мировые цены на нефть стремительно поднимутся – примерно до 150 долларов за баррель.
На этом фоне Катар в минувший понедельник приостановил производство сжиженного природного газа. Причиной стали удары Ирана по странам Персидского залива, которые Тегеран наносит в ответ на атаки Израиля и США.
Эксперты отмечают, что обострение на Ближнем Востоке также может непосредственно ударить по автомобильной отрасли. Затяжной кризис способен серьезно нарушить международные цепи поставок, а также привести к росту расходов как для производителей автомобилей, так и для конечных покупателей.