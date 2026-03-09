Мировая торговля под ударом: война в Иране пугает судовладельцев Европы

После того как США и Израиль атаковали Иран, Ормузский пролив стал чрезвычайно опасным для судов. Эскалация ситуации будет иметь болезненные последствия как для судоходства, так и для мировой экономики, и Европа не будет иметь иммунитета.

Почему война в Иране бьет по Европе?

Дело в том, что правительство в Тегеране пообещало атаковать любое судно, что будет пытаться пройти через пролив, пишет Politico.

Среди судов, которые уже подверглись ударам, в частности, был танкер Stena Imperative. Он принадлежит шведской компании и перевозил нефть для американских военных.

Дальше может быть еще хуже. Ведь гораздо больше судов, ожидающих к северу и югу от Ормузского пролива, или принадлежат европейцам, или ходят под флагами европейских стран, или везут грузы, предназначенные для континента.

Они перевозят такие важные товары:

нефть и газ;

алюминий;

карбамид.

Последнее – это азотное удобрение, которое является критически важным для сельского хозяйства и, соответственно, продовольственной безопасности.

Заметим, что ЕС и Великобритания импортируют большую часть алюминия и карбамида из других стран. Однако они все же получают значительные объемы дизельного топлива, бензина, нефти, авиационного топлива и керосина именно от государств Персидского залива.

Сейчас тысячи судов оказались в ловушке. Большинство из них не решается пройти через Ормузский пролив, чтобы добраться до пунктов назначения, не говоря уже о том, чтобы вернуться в залив за новыми грузами.

Военная страховка покроет убытки, нанесенные судну и грузу, но ни одна страховка не вернет жизни людей,

– объясняют специалисты.

Чем грозит эскалация конфликта?

Эскалация военного конфликта может еще больше ударить по глобальной торговле. Недаром министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби уже предупредил, что война на Ближнем Востоке может "обвалить экономики мира", пишет Financial Times.

Сейчас судовладельцы серьезно относятся к угрозам Ирана атаковать суда и учитывают их в своих оценках рисков.

Даже при наличии страхования военных рисков владельцы судов ведут себя крайне осторожно, когда речь идет об активных зонах боевых действий.

Даже если суда в заливе и в дальнейшем будут лишь периодически подвергаться ударам дронов и ракет, пострадают и они, и их экипажи, и грузы. Пострадает и мировая экономика – включая экономику США,

– пишет издание.

Важно! Аналитики добавляют, что значительная часть мировых финансовых рынков зависит от стабильности в Ормузском проливе.

Какие еще последствия блокады Ормузского пролива?