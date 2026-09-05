Доплата к небольшим пенсиям: кто получит до 570 гривен автоматически

Осень принесла приятные финансовые новости для части украинцев почтенного возраста. Государство подготовило ежемесячный бонус, который будет перечисляться на банковские карты без каких-либо дополнительных заявлений.

Кому в сентябре начислят дополнительные деньги?

Речь идет о специальной возрастной надбавке, которую Пенсионный фонд Украины назначает гражданам по достижении 70, 75 и 80 лет. Главное условие для получения этих средств – общий размер вашей пенсии со всеми повышениями не должен превышать 10 340,35 гривны.

Если выплата хотя бы на копейку больше, эта надбавка не предусмотрена, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Назначение этой доплаты происходит непосредственно со дня, когда лицо достигает соответствующего возраста,

– ПФУ.

Это означает, что в первый месяц после дня рождения сумма будет рассчитана пропорционально количеству дней. Полный размер надбавки будет выплачиваться уже со следующего месяца.

Каков размер надбавки по возрасту?

Размер финансовой поддержки четко привязан к возрастной категории пенсионера. Чем старше человек, тем значительнее становится помощь от государства.

до 300 гривен – для тех, кому исполнилось от 70 до 74 лет;

до 456 гривен – для граждан в возрасте от 75 до 79 лет;

до 570 гривен – для долгожителей, перешагнувших рубеж в 80 лет.

При этом система начисления работает автоматически, поэтому обходить государственные учреждения или писать заявления не придется. Только что вам исполнится соответствующее количество лет, ПФУ самостоятельно обновляет данные и добавляет средства к вашей основной пенсии (по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет).

Что еще есть гарантий и минимальных выплат для пенсионеров?

Напомним, что помимо возрастных бонусов, в Украине действуют жесткие гарантии в отношении минимальных выплат. Если у человека есть необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин), его пенсия не может быть ниже установленного порога.

В 2026 году для 80-летних пенсионеров с достаточным стажем (20 или 25 лет) этот минимум составляет 4 213 гривен. Для лиц в возрасте от 70 до 79 лет с полным стажем государство гарантирует не менее 4 050 гривен. Если же стажа не хватает, выплату рассчитывают индивидуально, исходя из фактически отработанных лет.