Россияне провели атаку на Днепр: пострадал производитель популярного масла

Утром в четверг, 10 сентября, Россия вновь совершила атаку на город Днепр. В результате вражеской атаки было повреждено предприятие пищевой промышленности.

Что известно об атаке на Днепр

Впоследствии россияне нанесли повторную атаку, о чем сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Снова было повреждено то же предприятие, которое уже пострадало от предыдущего удара. Возник пожар,

– написал Ганжа.

Россия нанесла удар по предприятию "Олейна" в Днепре. Мэр города Борис Филатов подтвердил попадание.

Борис Филатов Мэр Днепра Весь город видит, куда попали "Бандероли". Это самый центр города. Весь город видит, что это – "Олейна". Предприятие, которое обстреливали уже неоднократно.

Филатов добавил, что все знают, что речь идет об американской собственности, принадлежащей корпорации Bunge. Кроме того, там недавно лично побывал сенатор Блюменталь

А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных "предприятиях". Вместо того, чтобы подключить МИД и кричать об этом на весь мир,

– добавил Борис Филатов.

Напомним, что враг уже проводил атаки против компаний, принадлежащих США. Например, 3 сентября произошел обстрел завода "Кока-Кола Бевериджз Украина" в Киевской области. Это один из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что речь идет о атаке на интересы американского бизнеса. В частности, он призвал к принятию закона "О санкциях против России".