Что говорят в правительстве Украины об ударе по заводу по производству напитков

Она, в частности, направлена на нанесение ущерба экономике США и вытеснение американских компаний с международных рынков, что заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Только сила заставит Москву занять положенное ей место. В этом контексте мы в очередной раз призываем Палату представителей США принять закон "О санкциях против России".

Напомним, что вечером 4 сентября Россия атаковала дроном завод Coca-Cola. Он расположен в поселке Великая Димерка – в Броварском районе Киевской области.

Более того, это один из крупнейших заводов Coca-Cola в Европе. Помимо этого популярного напитка завод производил также напитки Fanta, Sprite и другие

Информацию подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он назвал это явным сигналом России в адрес Америки.

Компания также подтвердила факт удара. Андрей Бублик, представитель "Кока-Кола Бевериджз Украина", сообщил, что 3 сентября наш производственный объект в Броварах получил повреждения в результате атаки. В настоящее время компания сотрудничает с соответствующими органами власти для оценки ситуации и степени повреждений.

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Делаем все возможное для обеспечения поставок нашей продукции клиентам по всей стране,

– добавил Андрей Бублик.

В то же время закон "О санкциях против России" может быть принят не раньше ноября. Законопроект о санкциях против Россиина данный момент фактически заблокирован.