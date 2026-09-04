Рассмотрение законопроекта, вероятно, отложат как минимум до выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь. Об этом пишет Bloomberg.

Почему Палата представителей затягивает с санкциями против России?

Законопроект, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, наделяет Трампа полномочиями вводить 100-процентную пошлину на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа. Также под санкции могут попасть пять стран, помогающих России обходить энергетические санкции. Среди крупнейших покупателей российской нефти – Китай, Индия и Турция.

Сторонники Украины в Вашингтоне выступают за принятие законопроекта, поскольку считают его сигналом поддержки Киева.

В то же время пока неясно, воспользуется ли Трамп новыми полномочиями, особенно в отношении Китая.

В Сенате документ получил 86 голосов "за" и 11 "против".

Однако в Палате представителей его поддержка значительно слабее. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что сомневается в том, что голосование по законопроекту состоится до промежуточных выборов 3 ноября.

По его словам, против документа выступают ведущие демократы в профильных комитетах, а среди республиканцев также есть группы депутатов, которые испытывают опасения.

Отдельное беспокойство вызывает возможное повышение цен на бензин.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст пояснил, что если Индии и другим покупателям российской нефти придется искать альтернативные источники, это может привести к росту мировых цен.

Демократы опасаются другого последствия. Они считают, что Трамп может использовать закон в качестве дополнительного юридического обоснования для введения широких пошлин против других стран.

Представитель демократов Грегори Микс заявил, что не может поддержать документ, предоставляющий президенту дополнительные тарифные полномочия. Другой демократ, Брэд Шнайдер, также выступил против такого положения.

Дополнительное давление на Конгресс оказывают американские бизнес-организации. В частности, представители розничной торговли и Торговой палаты США предупреждают, что новые пошлины могут иметь непредсказуемые последствия для потребителей и торговли.

Поэтому законопроект о санкциях против России в настоящее время фактически заблокирован в Палате представителей США. Его дальнейшая судьба будет зависеть от того, смогут ли законодатели договориться об изменениях, которые развеют опасения относительно пошлин и цен на топливо.