Розгляд законопроєкту, імовірно, відкладуть щонайменше до виборів у Конгрес, запланованих на листопад. Про це пише Bloomberg.

Чому Палата представників зволікає із санкціями проти Росії?

Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, наділяє Трампа повноваженням запроваджувати 100% мита на товари з країн, які є найбільшими покупцями російської нафти та газу. Також під санкції можуть потрапити п'ять країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Серед найбільших покупців російської нафти – Китай, Індія та Туреччина.

Прихильники України у Вашингтоні виступають за ухвалення законопроєкту, оскільки вважають його сигналом підтримки Києва.

Водночас поки незрозуміло, чи скористається Трамп новими повноваженнями, особливо щодо Китаю.

У Сенаті документ отримав 86 голосів "за" і 11 "проти".

Однак у Палаті представників його підтримка значно слабша. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що сумнівається у голосуванні щодо законопроєкту до проміжних виборів 3 листопада.

За його словами, проти документа виступають провідні демократи у профільних комітетах, а серед республіканців також є групи депутатів, які мають побоювання.

Окреме занепокоєння викликає можливе зростання цін на бензин.

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст пояснив, що якщо Індії та іншим покупцям російської нафти доведеться шукати альтернативні джерела, це може підвищити світові ціни.

Демократи побоюються іншого наслідку. Вони вважають, що Трамп може використати закон як додаткове юридичне обґрунтування для запровадження широких мит проти інших країн.

Представник демократів Грегорі Мікс заявив, що не може підтримати документ, який надає президенту додаткові тарифні повноваження. Інший демократ, Бред Шнайдер, також виступив проти такого положення.

Додатковий тиск на Конгрес чинять американські бізнес-організації. Зокрема, представники роздрібної торгівлі та Торгової палати США попереджають, що нові мита можуть мати непередбачувані наслідки для споживачів і торгівлі.

Тому законопроєкт про санкції проти Росії наразі фактично заблокований у Палаті представників США. Його подальша доля залежатиме від того, чи зможуть законодавці домовитися про зміни, які знімуть побоювання щодо мит і цін на пальне.