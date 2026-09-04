Средства на убежища и школы: Украина получила 60 миллионов долларов от Японии и Всемирного банка

Международные партнеры продолжают поддерживать украинскую систему образования в условиях постоянных вызовов. На этот раз финансовая помощь направлена на обеспечение базовых потребностей для безопасного обучения детей.

Сколько денег поступило и что с ними будет делать

Международные партнеры продолжают поддерживать украинскую систему образования в условиях постоянных вызовов, что сообщило Министерство финансов. На этот раз финансовая помощь направлена на обеспечение базовых потребностей для безопасного обучения детей.

В общий фонд государственного бюджета уже перечислено 60 миллионов долларов США. Это финансирование поступило от Всемирного банка в рамках системного проекта LEARN. Средства были выделены благодаря тому, что Украина успешно обновила критерии предоставления регионам субвенций на обустройство надежных укрытий и закупку школьных автобусов.

Как работает механизм международного финансирования

Привлечение этих средств стало возможным только после официального подтверждения Банком выполнения Украиной необходимых показателей. Полученный транш является частью третьего дополнительного финансирования от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – учреждения, предоставляющего кредиты для экономического развития. Важно, что эти средства выделяются под надежные гарантии правительства Японии через специальный Целевой фонд ADVANCE Ukraine, созданный для поддержки нашего государства.

Общий объем текущего займа, соответствующее соглашение о котором между Украиной и МБРР было заключено в июне 2026 года, составляет 286 миллионов долларов. При этом вся масштабная программа LEARN оценивается в 520 миллионов долларов США. Ее главной целью является улучшение условий для преподавания и укрепление управленческого потенциала в системе образования. Эти средства крайне необходимы для того, чтобы украинские дети могли безопасно продолжать обучение даже в условиях острого кризиса, спровоцированного вражеской агрессией.