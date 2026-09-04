Скільки грошей надійшло та на що їх витратять

Міжнародні партнери продовжують підтримувати українську освітню систему в умовах постійних викликів, про що повідомило Міністерство фінансів. Цього разу фінансова допомога спрямована на забезпечення базових потреб для безпечного навчання дітей.

До загального фонду державного бюджету вже перерахували 60 мільйонів доларів США. Це фінансування надійшло від Світового банку в межах системного проєкту LEARN. Гроші виділили завдяки тому, що Україна успішно оновила критерії для надання регіонам субвенцій на облаштування надійних укриттів та закупівлю шкільних автобусів.

Як працює механізм міжнародного фінансування

Залучення цих коштів стало можливим лише після офіційного підтвердження Банком виконання Україною необхідних індикаторів. Отриманий транш є частиною третього додаткового фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) – установи, що надає кредити для економічного розвитку. Важливо, що ці гроші виділяються під надійні гарантії уряду Японії через спеціальний Цільовий фонд ADVANCE Ukraine, який створений для підтримки нашої держави.

Загальний обсяг поточної позики, відповідну угоду про яку між Україною та МБРР уклали в червні 2026 року, становить 286 мільйонів доларів. При цьому вся масштабна програма LEARN оцінюється у 520 мільйонів доларів США. Її головною метою є покращення умов для викладання та посилення управлінських спроможностей у системі освіти. Ці кошти є критично необхідними для того, щоб українські діти могли безпечно продовжувати навчання навіть в умовах жорсткої кризи, спровокованої ворожою агресією.