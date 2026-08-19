Страны достигли соглашения: Трамп приостановил введение пошлин на товары из Канады

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что приостановил введение пошлин в размере 50 % на товары из Канады. Приостановка действует в течение трех дней.

Что сообщил Трамп о введении пошлин в отношении Канады

Трамп сообщил, что две страны достигли договоренности, о чем сообщили в Белом доме со ссылкой на пост лидера США.

Дональд Трамп Президент США Я приостановил действие 50-процентных пошлин против Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром на трехдневный период, учитывая, что Канада и США, при условии окончательного оформления документов, достигли соглашения!

Также Трамп добавил, что нефтепровод между Канадой и США – Keystone XL, – который много лет назад был остановлен "Сонным Джо" Байденом (предыдущий президент США – 24 Канал), возможно, будет "воскрешен из могилы".

Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни поговорили во вторник после обеда – это был их второй разговор на этой неделе. Между тем их переговорщики уже несколько недель ведут интенсивные и непрозрачные переговоры. Об этом пишет Reuters.

Пока мы продолжаем эту работу, Канада сосредоточена на построении более сильной, более независимой и конкурентоспособной экономики внутри страны,

– заявил Карни.

В офисе торгового представителя США Джеймисона Грира заявили, что соглашение будет предусматривать "всеобъемлющий доступ к рынку для всех американских товаров, обязательства в сфере экономической безопасности, согласование правил цифровой торговли" и другие положения.

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп заявил, что получил от Канады обязательства устранить опасения США относительно пошлин на молочные продукты, алкогольные напитки и автомобили.

Ранее в Bloomberg сообщалось, что Канада пытается заключить соглашение с администрацией Трампа во вторник, до полуночи, чтобы избежать пошлин на миллиарды долларов.

В частности, пошлины должны были быть распространены примерно на 20 миллиардов долларов канадского импорта в США. Это около 5% всего канадского экспорта в соседнюю страну.

Напомним, что в июле Дональд Трамп подписал указ о введении этих пошлин. В Соединенных Штатах заявили, что Канада якобы создает неравные условия для американских производителей автомобилей, молочной продукции и алкогольных напитков.