Доллар или евро: во что лучше вкладывать средства в 2025 году

Перед тем, как выбрать валюту для вложений, стоит учесть еще и экономические процессы, которые могут влиять на тот или иной курс. Сейчас одни эксперты советуют выбирать именно доллар, а другие считают, что ситуация может измениться во второй половине года, а потому недооценивать евро не стоит.

Какую валюту лучше откладывать

Как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, стоит выбирать валюту для вложений в зависимости от времени, когда вы планируете осуществить обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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По его словам, на первое полугодие и ближайшие месяцы лучше всего вкладывать средства в доллар. Он выглядит привлекательнее евро, поскольку евро сейчас под давлением.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Я считаю, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года. Поэтому, опираясь на этот сценарий, можно сказать, что евро будет под давлением большую часть полугодия.

В то же время евро начнет восстанавливаться быстрее уже при переходе к переговорам или достижении определенных мирных соглашений. Это поддержит евро во второй половине года, и тогда евро может стать более привлекательным, чем доллар.

Заметьте! Гривна, по словам аналитика, будет при любых обстоятельствах ослабевать.

Другое мнение высказывает эксперт Артем Щербина, который объясняет, что нынешняя ситуация похожа на ту, что была перед инаугурацией Трампа в 2017 году. Речь идет о слабости евро и "суперсильном" долларе.

Артем Щербина Директор по инвестициям компании Capital Times Но оказалось так, что в первый год президентства Дональд Трамп сразу сказал, что он против сильного доллара. И получается, что доллар в первый год его президентства показал худшую динамику за последние 20 лет.

Щербина добавляет, что в 2025 году евро может даже пересечь психологическую отметку в 50 гривен. В то же время средний курс доллара будет составлять 44 гривны.