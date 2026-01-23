Правительство запустило программу выплат рабочим, участвующим в аварийных работах

Правительство по инициативе президента Владимира Зеленского дало старт экспериментальной программе поддержки специалистов аварийно-ремонтных бригад, которые обеспечивают восстановление электро-, тепло-, водоснабжения в Украине. Им будут выплачивать дополнительную помощь.

В рамках проекта работники смогут получать ежемесячную государственную выплату в размере 20 тысяч гривен. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский, министр энергетики Денис Шмыгаль и премьер-министр Юлия Свириденко.

Что известно о помощи рабочим аварийных работ?

Помощь по 20 тысяч ежемесячно будут начислять с января по март 2026 года. Первые выплаты за январь поступят в феврале, отметила Свириденко.

Доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации. Мы договорились с премьер-министром, с министром энергетики, какой формат выплат будет и как люди их получат,

– сообщил Зеленский.

Программа распространяется на сотрудников предприятий независимо от формы собственности. Речь идет о работниках топливно-энергетической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, а также "Укрзализныци" – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.

Механизм получения выплат максимально упрощен и переведен в цифровой формат. Предусмотрено:

создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;

представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;

информирование каждого через Дию или смс о праве на получение поддержки;

перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.

Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, поступит сообщение через Дию или СМС,

– отметила Свириденко.

