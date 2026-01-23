Правительство запустило программу выплат рабочим, участвующим в аварийных работах
- Правительство запустило программу поддержки специалистов аварийно-ремонтных бригад с выплатами 20 тысяч гривен ежемесячно с января по март 2026 года.
- Механизм получения выплат упрощен через цифровые системы, а сообщения работникам будут поступать через Дію или СМС.
Правительство по инициативе президента Владимира Зеленского дало старт экспериментальной программе поддержки специалистов аварийно-ремонтных бригад, которые обеспечивают восстановление электро-, тепло-, водоснабжения в Украине. Им будут выплачивать дополнительную помощь.
В рамках проекта работники смогут получать ежемесячную государственную выплату в размере 20 тысяч гривен. Об этом сообщает президент Владимир Зеленский, министр энергетики Денис Шмыгаль и премьер-министр Юлия Свириденко.
Смотрите также Потери шокировали, – эксперт эмоционально напомнил, в каких условиях круглосуточно работают энергетики
Что известно о помощи рабочим аварийных работ?
Помощь по 20 тысяч ежемесячно будут начислять с января по март 2026 года. Первые выплаты за январь поступят в феврале, отметила Свириденко.
Доплаты за каждый месяц этой чрезвычайной ситуации. Мы договорились с премьер-министром, с министром энергетики, какой формат выплат будет и как люди их получат,
– сообщил Зеленский.
Программа распространяется на сотрудников предприятий независимо от формы собственности. Речь идет о работниках топливно-энергетической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, а также "Укрзализныци" – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.
Механизм получения выплат максимально упрощен и переведен в цифровой формат. Предусмотрено:
- создание Единого перечня предприятий, выполняющих работы;
- представление ими онлайн заявок со списками работников бригад;
- информирование каждого через Дию или смс о праве на получение поддержки;
- перечисление средств на уже действующие банковские счета в следующем месяце после выполненных работ.
Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, поступит сообщение через Дию или СМС,
– отметила Свириденко.
Правительство ввело помощь для украинского бизнеса
ФЛП 2 – 3 групп могут получить единовременное пособие от 7500 до 15 000 гривен, в зависимости от количества наемных работников, для тех, кто работает в социально важных сферах. Ее можно потратить на приобретение генератора, горючего или оплату услуг электроэнергии.
Правительство также вводит кредит под 0% для бизнеса на энергооборудование. Он работает для предприятий, которые соответствуют критериям программы 5–7–9%.