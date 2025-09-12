Дети военных, которые погибли или считаются пропавшими без вести во время войны, имеют право на получение пенсии от государства. Такая выплата еще называется пенсия из-за потери кормильца.

Какая выплата предусмотрена детям из-за потери кормильца?

Оформить выплаты можно в Пенсионном фонде Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Согласно действующему законодательству, на такую пенсию могут претендовать:

несовершеннолетние дети (то есть в возрасте до 18 лет); дети в возрасте до 23 лет, если они получают образование в школе, техникуме, университете и т.д. (здесь надо учитывать, что выплаты продолжаются до окончания обучения, но до 23 лет); дети-сироты до 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Однако размер пенсии не является четким. Сумма зависит исключительно от обстоятельств гибели или исчезновения военнослужащего.

Обратите внимание! Существует нижний предел денежных выплат, которые привязаны к обеспечению военного.

В частности пенсия по потере кормильца назначается следующим образом:

военный погиб при исполнении обязанностей и имел одного ребенка, то пенсия – 70% денежного обеспечения, но не менее 7 800 гривен; военнослужащий погиб при исполнении обязанностей и имел двое или более детей, то пенсия – 50% денежного обеспечения на каждого, но не менее 6 100 гривен; если военный погиб не во время боевых действий, например, от несчастного случая, то пенсия – 30% денежного обеспечения, но не менее 4 722 гривен.

Если кормилец погиб в результате несчастного случая, который не связан с выполнением обязанностей военной службы, то пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного обеспечения.

Важно! Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, который имеет право на такую пенсию.

Могут ли получать пенсию по потере кормильца родители военного?