Помощь почти 5 тысяч гривен: кто сможет получить эти средства

Некоторым украинцам предоставят денежную помощь. Речь идет о жителях определенного района Харьковской области.

Кто может получить эту помощь

Денежная поддержка начисляется одноразово для граждан, которые относятся к наиболее уязвимым категориям. Выплаты могут получить именно жители Купянского района, Харьковщина.

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Помощь предоставляется тем, кто живет в населенных пунктах: Кисловка, Новоселовка, Ягодное, Петропавловка, Крахмальное, Новая Тарасовка, Степная, Уютное, Котляровка, Берестов, Николаевка, Табаевка, Ивановка, Орловка или Кучеровка. Также важным критерием для получения выплат является то, что семья ранее не получала средства от Cash For Refugees.

Главным условием для предоставления средств является наличие детей до 14 лет, или же людей старше 65 лет. При этом они должны проживать вместе с семьей в указанном населенном пункте.

Как получить помощь

На помощь имеют право и ВПО, которые зарегистрированы в указанных населенных пунктах.

Выплаты предоставляет американская организация БФ "Дукат" или Cash For Refugees. Для регистрации необходимо заполнить специальную анкету.

Найти бланк для заполнения анкеты, вы можете здесь

Также лично обратиться за помощью граждане могут в физическое отделение фонда в городе Харьков и Ирпень. При регистрации необходимы следующие документы:

удостоверение личности (ID-карта, паспорт);

свидетельство о браке, рождении ребенка;

при наличии, свидетельство о смерти супруга/супруги;

ИНН;

справка о статусе ВПЛ;

номер личной карты "Приватбанка" или IBAN счета в другом банке.

Сумма помощи зафиксирована на уровне 4 500 гривен. Однако в организации отмечают, что в некоторых случаях выплаты могут увеличиваться.