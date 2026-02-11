Помощь лицам с III группой инвалидности: какие выплаты правительство установило в феврале

Украинцы, которым установлена III группа инвалидности, имеют право на поддержку от государства. В частности речь идет о денежных выплатах.

Какая денежная выплата для людей с III группой инвалидности?

Это касается и III группы инвалидности, о чем объясняли в Пенсионном фонде Украины.

Так подобные пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа – от 1 до 15 лет. Именно для III группы размер составляет 50 % пенсии по возрасту.

Минимальная пенсионная выплата по возрасту (при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин) – равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц – 2 595 гривен. Он предусмотрен Государственным бюджетом Украины на 2026 год.

Пенсионная выплата по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности – со дня установления инвалидности, если человек обратился в ПФУ в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения – деньги предоставляют с даты подачи заявления.

Для людей с инвалидностью вследствие войны действуют определенные правила. Так в 2026 году выплата не может быть меньше 9 478 гривен.

Следует упомянуть и людей с инвалидностью III группы, которые получили ее вследствие Чернобыльской катастрофы. Сейчас пенсионная выплата составляет 6 077,69 гривны. Такой размер сохранится до следующей индексации.

А если общий размер выплаты для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС с III группой меньше, чем 60% средней зарплаты по Украине за 2025 год, то они могут получить ежемесячную государственную адресную помощь – не менее 10 491,96 гривны.

Напомним! Некоторые выплаты к инвалидности могут измениться вследствие индексации пенсий, которая состоится весной 2026 года.

Что еще следует знать людям с III группой инвалидности?