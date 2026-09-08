Помощь одиноким матерям: кто имеет право на выплаты и сколько можно получить

Украинские семьи, в которых ребенка фактически воспитывает один из родителей, могут получать государственную помощь. Однако ее размер не является фиксированным, а рассчитывается индивидуально, в зависимости от возраста ребенка и дохода семьи.

Кто может получить пособие

Пособие назначается на каждого ребенка, соответствующего установленным законодательством условиям. С июля 2025 года оформлением и выплатой этих средств занимается Пенсионный фонд Украины.

Право на выплату имеют не только женщины, самостоятельно воспитывающие детей. В частности, пособие предусмотрено для:

одиноких матерей, не состоящих в браке, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или она внесена по указанию матери;

одиноких усыновителей при соблюдении соответствующих условий;

матери или отца, если второй из родителей умер и на ребенка не получается пенсия в связи с потерей кормильца, социальная пенсия или соответствующее государственное пособие.

Сколько платят в 2026 году

Фиксированной суммы выплат для всех одиноких матерей нет. Государство определяет выплату как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.

В 2026 году прожиточный минимум составляет:

2 817 гривен – для детей до 6 лет;

3 512 гривен – для детей от 6 до 18 лет;

3 328 гривен – для детей в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме обучения.

Например, если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека составляет 1 800 гривен, а ребенку 5 лет, ориентировочный размер пособия составит 1 017 гривен: 2 817 – 1 800 гривен.

При этом для расчета берутся доходы семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу, предшествующему месяцу обращения.

Если же доход на одного человека равен или превышает соответствующий прожиточный минимум, пособие не назначается.

До какого возраста можно получать выплату

Пособие предоставляется на детей в возрасте до 18 лет.

В то же время выплаты могут продолжаться до окончания обучения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме в учреждении общего среднего, профессионального, специального предвысшего или высшего образования.

В таком случае пособие может выплачиваться до 23 лет, но не дольше, чем до окончания учебного заведения.

Напомним, для получения пособия одиноким матерям необходимо собрать базовый пакет документов. В него входят заявление о назначении пособия, декларация о доходах и имущественном положении семьи, а также копия свидетельства о рождении ребенка.

В зависимости от жизненной ситуации семьи специалисты могут запросить дополнительные документы. Это может быть копия решения об усыновлении, свидетельство о смерти второго родителя или справка из университета, если ребенку уже исполнилось 18 лет и он продолжает обучение.