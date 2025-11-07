Почти 400 тысяч украинцев потеряли помощь: почему отменили выплаты от ООН

В течение почти двух лет сотни тысяч украинцев получали денежную помощь через специальный проект ООН. Однако недавно выплаты прекратились.

Кто получал выплаты от ООН?

Спецпроект ООН для украинцев из самых уязвимых категорий действовал с августа 2023 года. Однако в июле 2025 года денежная помощь прекратилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Смотрите также Некоторые украинцы рискуют потерять выплаты для ВПЛ: кому это грозит

Проект совместно запустили Министерство социальной политики, Всемирная продовольственная программа ООН и Пенсионный фонд Украины.

Благодаря ему дополнительную денежную поддержку получали жители активных или возможных боевых действий; которые имеют низкие доходы и не получают других международных пособий.

Выплаты предоставляли жителям прифронтовых регионов в 9 областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Николаевской;

Запорожской

и Сумской

Около 390 тысяч человек ежемесячно могли получать в целом примерно 219 миллионов гривен помощи. Средства выплачивали:

пенсионерам;

людям, которые не имеют права на пенсию которые не имеют права на пенсию;

лицам с инвалидностью, включая детей.

Дополнительную поддержку обеспечивали тем, кто получает пенсию или социальную помощь от государства меньшую, чем 3250 гривен в месяц.

Стоит знать! Всего за время действия проекта выплаты украинцы получили более 5 миллиардов гривен в виде помощи от ООН.

Почему прекратили выплаты от ООН?

Однако июль 2025 года стал последним месяцем, когда выплачивали помощь от ООН.

В том же месяце программу поддержки уязвимых категорий украинцев прекратили из-за нехватки финансирования. Однако пообещали восстановить, если найдутся дополнительные средства.

В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена на другую форму помощи,

– добавили в Минсоцполитики.

Какую помощь можно получить сегодня?

Зато жители прифронтовых территорий сегодня могут получить помощь от государства. Этой осенью в Украине для них запустили новую программу поддержки, рассказали в Минсоцполитики.

В частности, украинцы, которые живут в регионах активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на оплату электроэнергии

Речь идет о 100 киловатт электроэнергии на одного члена семьи.

Впрочем, помощь предусматривает не более 300 киловатт на семью.

Важно! Таким образом, один член семьи может рассчитывать на помощь в размере 432 гривны на оплату потребленного света. А максимальная выплата не превышает 1 296 гривен на домохозяйство.

Какие выплаты предусмотрены по программе "Зимняя поддержка"?