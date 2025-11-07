Кто получал выплаты от ООН?

Спецпроект ООН для украинцев из самых уязвимых категорий действовал с августа 2023 года. Однако в июле 2025 года денежная помощь прекратилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Проект совместно запустили Министерство социальной политики, Всемирная продовольственная программа ООН и Пенсионный фонд Украины.

Благодаря ему дополнительную денежную поддержку получали жители активных или возможных боевых действий; которые имеют низкие доходы и не получают других международных пособий.

Выплаты предоставляли жителям прифронтовых регионов в 9 областях:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Николаевской;

Запорожской

и Сумской

Около 390 тысяч человек ежемесячно могли получать в целом примерно 219 миллионов гривен помощи. Средства выплачивали:

пенсионерам;

людям, которые не имеют права на пенсию которые не имеют права на пенсию;

лицам с инвалидностью, включая детей.

Дополнительную поддержку обеспечивали тем, кто получает пенсию или социальную помощь от государства меньшую, чем 3250 гривен в месяц.

Стоит знать! Всего за время действия проекта выплаты украинцы получили более 5 миллиардов гривен в виде помощи от ООН.

Почему прекратили выплаты от ООН?

Однако июль 2025 года стал последним месяцем, когда выплачивали помощь от ООН.

В том же месяце программу поддержки уязвимых категорий украинцев прекратили из-за нехватки финансирования. Однако пообещали восстановить, если найдутся дополнительные средства.

В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена на другую форму помощи,

– добавили в Минсоцполитики.

Какую помощь можно получить сегодня?

Зато жители прифронтовых территорий сегодня могут получить помощь от государства. Этой осенью в Украине для них запустили новую программу поддержки, рассказали в Минсоцполитики.

В частности, украинцы, которые живут в регионах активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на оплату электроэнергии

Речь идет о 100 киловатт электроэнергии на одного члена семьи.

Впрочем, помощь предусматривает не более 300 киловатт на семью.

Важно! Таким образом, один член семьи может рассчитывать на помощь в размере 432 гривны на оплату потребленного света. А максимальная выплата не превышает 1 296 гривен на домохозяйство.

Какие выплаты предусмотрены по программе "Зимняя поддержка"?