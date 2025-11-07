Кто получал выплаты от ООН?
Спецпроект ООН для украинцев из самых уязвимых категорий действовал с августа 2023 года. Однако в июле 2025 года денежная помощь прекратилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Проект совместно запустили Министерство социальной политики, Всемирная продовольственная программа ООН и Пенсионный фонд Украины.
Благодаря ему дополнительную денежную поддержку получали жители активных или возможных боевых действий; которые имеют низкие доходы и не получают других международных пособий.
Выплаты предоставляли жителям прифронтовых регионов в 9 областях:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Запорожской
- и Сумской
Около 390 тысяч человек ежемесячно могли получать в целом примерно 219 миллионов гривен помощи. Средства выплачивали:
- пенсионерам;
- людям, которые не имеют права на пенсию которые не имеют права на пенсию;
- лицам с инвалидностью, включая детей.
Дополнительную поддержку обеспечивали тем, кто получает пенсию или социальную помощь от государства меньшую, чем 3250 гривен в месяц.
Стоит знать! Всего за время действия проекта выплаты украинцы получили более 5 миллиардов гривен в виде помощи от ООН.
Почему прекратили выплаты от ООН?
Однако июль 2025 года стал последним месяцем, когда выплачивали помощь от ООН.
В том же месяце программу поддержки уязвимых категорий украинцев прекратили из-за нехватки финансирования. Однако пообещали восстановить, если найдутся дополнительные средства.
В случае поступления дополнительного финансирования программа может быть восстановлена или заменена на другую форму помощи,
– добавили в Минсоцполитики.
Какую помощь можно получить сегодня?
Зато жители прифронтовых территорий сегодня могут получить помощь от государства. Этой осенью в Украине для них запустили новую программу поддержки, рассказали в Минсоцполитики.
В частности, украинцы, которые живут в регионах активных или возможных боевых действий, могут получить дополнительные средства на оплату электроэнергии
- Речь идет о 100 киловатт электроэнергии на одного члена семьи.
- Впрочем, помощь предусматривает не более 300 киловатт на семью.
Важно! Таким образом, один член семьи может рассчитывать на помощь в размере 432 гривны на оплату потребленного света. А максимальная выплата не превышает 1 296 гривен на домохозяйство.
Какие выплаты предусмотрены по программе "Зимняя поддержка"?
Украинцы, которые больше всего нуждаются в поддержке, смогут получить от государства единовременную выплату в размере 6 500 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка".
Деньги получат дети под опекой, дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью среди переселенцев и одинокие пенсионеры.
Средства будут зачислять на специальный счет или Дія.Карту. Использовать помощь можно будет в течение 180 дней только на вещи первой необходимости – одежду, обувь, лекарства или витамины.