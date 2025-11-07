Хто отримував виплати від ООН?

Спецпроєкт ООН для українців із найвразливіших категорій діяв від серпня 2023 року. Проте у липні 2025 року грошова допомога припинилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Проєкт спільно запустили Міністерство соціальної політики, Всесвітня продовольча програма ООН та Пенсійний фонд України.

Завдяки йому додаткову грошову підтримку отримували жителі активних або можливих бойових дій; які мають низькі доходи та не отримують інших міжнародних допомог.

Виплати надавали мешканцям прифронтових регіонів у 9 областях:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Миколаївській;

Запорізькій

та Сумської

Близько 390 тисяч людей щомісяця могли отримувати загалом приблизно 219 мільйонів гривень допомоги. Кошти виплачували:

пенсіонерам;

людям, які не мають права на пенсію;

особам з інвалідністю, включаючи дітей.

Додаткову підтримку забезпечували тим, хто отримує пенсію або соціальну допомогу від держави меншу, ніж 3250 гривень на місяць.

Варто знати! Загалом за час дії проєкту виплати українці отримали понад 5 мільярдів гривень у вигляді допомоги від ООН.

Чому припинили виплати від ООН?

Однак липень 2025 року став останнім місяцем, коли виплачували допомогу від ООН.

Того ж місяці програму підтримки вразливих категорій українців припинили через брак фінансування. Однак пообіцяли відновити, якщо знайдуться додаткові кошти.

У разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги,

– додали в Мінсоцполітики.

Яку допомогу можна отримати сьогодні?

Натомість жителі прифронтових територій сьогодні можуть отримати допомогу від держави. Цієї осені в Україні для них запустили нову програму підтримки, розповіли у Мінсоцполітики.

Зокрема, українці, які живуть у регіонах активних або можливих бойових дій, мають змогу отримати додаткові кошти на оплату електроенергії

Мова йде про 100 кіловат електроенергії на одного члена родини.

Втім, допомога передбачає не більше 300 кіловат на сім’ю.

Важливо! Таким чином, один член сім'ї може розраховувати на допомогу у розмірі 432 гривні на оплату спожитого світла. А максимальна виплата не перевищує 1 296 гривень на домогосподарство.

Які виплати передбачені за програмою "Зимова підтримка"?