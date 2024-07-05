ВПЛ в июне: все ли переселенцы получили выплаты

Власти закончили финансирование выплат для ВПЛ за июнь. Однако возникает вопрос, все ли переселенцы получили свои выплаты.

Все ли ВПЛ получили выплаты

До конца июня все, кто имеет право на выплаты по статусу ВПО, получили свои выплаты за месяц. На это было выделено более 2,9 миллиарда гривен.

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После расходов на безопасность и оборону страны, на которую средства направляются в первую очередь, социальные выплаты остаются вторыми по значимости. Их финансирование является приоритетным и происходит благодаря поддержке международных партнеров,

– написали в Минсоцполитики.

Какие выплаты получают ВПЛ

Министерство реинтеграции наблюдало увеличение количества жалоб от ВПО на задержки с выплатами во время первого периода июньских выплат. В ответ Министерство социальной политики заверило, что все выплаты за июнь поступят на их счета до конца месяца.

Ежемесячно ВПЛ получают выплаты от государства в размере:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;

для других лиц - 2 000 гривен.

С 1-го марта 2024 года для тех ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, были продлены выплаты еще на 6 месяцев, с учетом ряда особенностей.

В первую очередь выплаты назначают: