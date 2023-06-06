Последствия подрыва Каховской ГЭС: что будет с овощами, фруктами и почвами

6 июня Россия совершила очередной террористический акт взорвав Каховскую ГЭС. Это привело к масштабному затоплению ближних территорий, что может стать причиной локального кризиса среди агропродукции.

Что будет с сельхозугодиями

Херсонщина имела наибольшее количество пахотных земель в стране до войны до 2 миллионов гектаров. Однако ныне часть из них находится под оккупацией, заминирована или затоплена. Снижение урожайности из-за сокращения обрабатываемых площадей будет достаточно продолжительным.

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Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления находится до 80 населенных пунктов, в том числе и на Криворожье.

Из-за этого террористического акта произойдут следующие изменения:

заболочение осушенных земель нижнего течения Днепра;

деградация почв вследствие смывания приливной волной;

заиление;

ветровая эрозия.

Также на части земель возможно опустынивание, разрушение растительного покрова. В результате затопления погибнет часть деревьев сдерживавших явления эрозии берегов и распространения оврагов и балок.

Что будет с фруктами и овощами

Побережье Днепра в нижней части и в орошаемых регионах, в частности, Новая Каховка – крупный центр садоводства. Из-за наводнения и разрушения орошения существенно сократятся площади многолетних насаждений в ближайшие годы. Простые слова на фрукты и ягоды ожидает понижения урожая.

Местная вода может стать непригодной для питья из-за разложения рыбы, смывания большого количества удобрений с полей, пестицидов и свалок. В частности, речь идет о водах нижнего течения Днепра, части Южного Буга и Ингульца.

Выращивание овощей тоже будет страдать от этой экологической катастрофы, хотя перспективы более положительные. В первую очередь, потому что для овощей не требуется многолетний период ожидания первого урожая и выхода насаждений на полную урожайность. Однако есть несколько усложняющих факторов: