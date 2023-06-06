Наслідки підриву Каховської ГЕС: що буде з овочами, фруктами та ґрунтами

6 червня Росія вчинила черговий терористичний акт підірвавши Каховську ГЕС. Це спричинило масштабне затоплення ближніх територій, що може стати причиною локальної кризи серед агропродукції.

Що буде з сільгоспугіддями

Херсонщина мала найбільшу кількість орних земель в країні до війни – до 2 мільйонів гектарів. Проте нині частина з них знаходиться під окупацією, заміновані або буде затопленою. Зниження урожайності через скорочування оброблюваних площ буде доволі тривалим.

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Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення знаходиться до 80 населених пунктів, в тому числі й на Криворіжжі.

Через цей терористичний акт відбудуться такі зміни:

заболочення осушених земель нижньої течії Дніпра;

деградація ґрунтів внаслідок змивання припливною хвилею;

замулення;

вітрова ерозія.

Також на частині земель можливе опустелювання, руйнування рослинного покриву. Внаслідок затоплення загине частина дерев що стримували явища ерозії берегів та поширення ярів і балок.

Що буде з фруктами та овочами

Побережжя Дніпра у нижній частині та в зрошуваних регіонах, зокрема Нова Каховка – великий центр садівництва. Через затоплення та руйнування зрошення суттєво скоротяться площі багаторічних насаджень у найближчі роки. Простими словами на фрукти та ягоди чекає зниження врожаю.

Місцева вода може стати непридатною для пиття через розкладання риби, змивання великої кількості добрив з полів, пестицидів та сміттєзвалищ. Зокрема йдеться про води нижньої течії Дніпра, частину Південного Бугу та Інгульця.

Вирощування овочів теж буде потерпати від цієї екологічної катастрофи, хоча перспективи більш позитивні. В першу чергу, тому що для овочів не потрібен кількарічний період очікування першого врожаю та виходу насаджень на повну врожайність. Проте є кілька ускладнюючих факторів: