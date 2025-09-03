Закон о крипте: Рада сделала шаг к легализации виртуальных активов
- Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов в Украине, определяющий правила налогообложения криптовалют.
- Пока неизвестно, кто будет регулятором рынка виртуальных активов в Украине – Нацбанк или НКЦБФР.
Легализация криптовалюты в Украине стала на шаг ближе. Однако пока до сих пор неизвестно, кто будет регулировать украинский рынок цифровых денег.
Какое решение приняла Верховная Рада?
Верховная Рада в среду, 3 сентября, поддержала в первом чтении законопроект №10225-д о легализации виртуальных активов в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
За проект закона проголосовали 246 народных избранников. При этом нардеп дал понять, что до голосования в целом законопроект ожидает немало изменений.
Я не вижу смысла сильно долго расписывать о чем там, будет очень много изменений ко второму чтению,
– отметил в своей заметке Железняк.
Впрочем, он рассказал, что вами нардепа поддержанный законопроект определяет правила налогообложения крипты.
По его словам, предлагаются следующие налоги:
- общие в размере 18+5% с прибыли:
- первый год – льготная ставка 5% с выхода в фиат.
Однако до сих пор неизвестно, кто будет регулятором на рынке виртуальных активов – Нацбанк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Кто регулирует крипту в других странах?
В странах ЕС рынок виртуальных активов имеет комплексное регулирование: центральные банки контролируют токены, привязаны к валютам, тогда как финансовые регуляторы или министерства финансов отвечают за другие виды активов.
В НБУ ранее отмечали, что Украина планирует внедрить подобную модель, чтобы четко определить, какой орган будет контролировать конкретный сегмент рынка.
Легализация крипты в Украине: что известно?
- В апреле 2025 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект о виртуальных активах в Украине. Тогда его председатель Даниил Гетманцев рассказал, что закон о крипте насчитывает более 200 страниц, и в нем определены главные аспекты регулирования криптовалют, в частности относительно статуса регуляторов рынка к налогам на цифровые активы.
- Тогда законопроект предусматривал, что налог на крипту будут начислять только на полученную прибыль. То есть, облагаться налогом должна была бы только разница между суммой, потраченной на приобретение цифровых денег и доходом, который владелец получил от их продажи в течение года.
- Также депутаты предлагали, чтобы криптовалюта стала частью международных резервов. В частности, шла речь о создании крипторезерва, чтобы НБУ мог покупать биткойны.