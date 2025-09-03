Легалізація криптовалюти в Україні стала на крок ближчою. Однак поки досі невідомо, хто регулюватиме український ринок цифрових грошей.

Яке рішення ухвалила Верховна Рада?

Верховна Рада у середу, 3 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт №10225-д про легалізацію віртуальних активів в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також Рекордний розпродаж біткойна обвалив ринок: скільки коштує криптовалюта

За проєкт закону прогодували 246 народних обранців. При цьому нардеп дав зрозуміти, що до голосування в цілому законопроєкт очікує чимало змін.

Я не бачу сенсу сильно довго розписувати про що там, буде дуже багато змін до другого читання,

– зазначив у своєму дописі Железняк.

Втім, він розповів, що вами нардепа підтриманий законопроєкт визначає правила оподаткування крипти.

За його словами, пропонуються такі податки:

загальні у розмірі 18+5% з прибутку:

перший рік – пільгова ставка 5% з виходу у фіат.

Однак досі невідомо, хто буде регулятором на ринку віртуальних активів – Нацбанк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Хто регулює крипту в інших країнах?

У країнах ЄС ринок віртуальних активів має комплексне регулювання: центральні банки контролюють токени, прив’язані до валют, тоді як фінансові регулятори або міністерства фінансів відповідають за інші види активів.

В НБУ раніше зазначали, що Україна планує впровадити подібну модель, щоб чітко визначити, який орган контролюватиме конкретний сегмент ринку.

Легалізація крипти в Україні: що відомо?