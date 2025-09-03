Яке рішення ухвалила Верховна Рада?
Верховна Рада у середу, 3 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт №10225-д про легалізацію віртуальних активів в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Дивіться також Рекордний розпродаж біткойна обвалив ринок: скільки коштує криптовалюта
За проєкт закону прогодували 246 народних обранців. При цьому нардеп дав зрозуміти, що до голосування в цілому законопроєкт очікує чимало змін.
Я не бачу сенсу сильно довго розписувати про що там, буде дуже багато змін до другого читання,
– зазначив у своєму дописі Железняк.
Втім, він розповів, що вами нардепа підтриманий законопроєкт визначає правила оподаткування крипти.
За його словами, пропонуються такі податки:
- загальні у розмірі 18+5% з прибутку:
- перший рік – пільгова ставка 5% з виходу у фіат.
Однак досі невідомо, хто буде регулятором на ринку віртуальних активів – Нацбанк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Хто регулює крипту в інших країнах?
У країнах ЄС ринок віртуальних активів має комплексне регулювання: центральні банки контролюють токени, прив’язані до валют, тоді як фінансові регулятори або міністерства фінансів відповідають за інші види активів.
В НБУ раніше зазначали, що Україна планує впровадити подібну модель, щоб чітко визначити, який орган контролюватиме конкретний сегмент ринку.
Легалізація крипти в Україні: що відомо?
- У квітні 2025 року Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув законопроєкт про віртуальні активи в Україні. Тоді його голова Данило Гетманцев розповів, що закон про крипту налічує понад 200 сторінок, і в ньому визначені головні аспекти регулювання криптовалют, зокрема щодо статусу регуляторів ринку до податків на цифрові активи.
- Тоді законопроєкт передбачав, що податок на крипту нараховуватимуть лише на отриманий прибуток. Тобто, оподатковуватися мала б лише різниця між сумою, витраченою на придбання цифрових грошей та доходом, який власник отримав від їхнього продажу протягом року.
- Також депутати пропонували, щоб криптовалюта стала частиною міжнародних резервів. Зокрема, йшла мова про створення крипторезерву, щоб НБУ міг купувати біткойни.