Какое решение приняла Верховная Рада?

Верховная Рада в среду, 3 сентября, поддержала в первом чтении законопроект №10225-д о легализации виртуальных активов в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

За проект закона проголосовали 246 народных избранников. При этом нардеп дал понять, что до голосования в целом законопроект ожидает немало изменений.

Я не вижу смысла сильно долго расписывать о чем там, будет очень много изменений ко второму чтению,

– отметил в своей заметке Железняк.

Впрочем, он рассказал, что вами нардепа поддержанный законопроект определяет правила налогообложения крипты.

По его словам, предлагаются следующие налоги:

общие в размере 18+5% с прибыли:

первый год – льготная ставка 5% с выхода в фиат.

Однако до сих пор неизвестно, кто будет регулятором на рынке виртуальных активов – Нацбанк или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Кто регулирует крипту в других странах?

В странах ЕС рынок виртуальных активов имеет комплексное регулирование: центральные банки контролируют токены, привязаны к валютам, тогда как финансовые регуляторы или министерства финансов отвечают за другие виды активов.

В НБУ ранее отмечали, что Украина планирует внедрить подобную модель, чтобы четко определить, какой орган будет контролировать конкретный сегмент рынка.

Легализация крипты в Украине: что известно?