Скільки біткойнів було продано?

За даними аналітичної компанії Glassnode, що спеціалізується на блокчейн-дослідженнях, у п'ятницю, 29 серпня так звані терплячі інвестори реалізували 97 тисяч біткойнів на суму майже 3 мільярди доларів, пише 24 Канал з посиланням на CoinDesk.

Дивіться також Британець втратив біткойни на майже мільярд доларів: чоловік ухвалив важливе для себе рішення

Це стало найбільшим розпродажем криптовалюти з боку довгострокових власників за рік.

Рухоме середнє обсягу монет, проданих довгостроковими власниками за 14 днів, досягла майже 25 тисяч – максимального рівня з січня. Аналітики відносять до цієї категорії інвесторів тих, хто володіє монетами понад 155 днів.

Важливо! У п'ятницю, 29 серпня, курс біткоїна знизився більш ніж на 3,7% – до 108 тисяч доларів, а до ранку понеділка опустився до 107 400 доларів. На момент підготовки матеріалу криптовалюта торгувалася на рівні 110 290 доларів, що на 12% нижче рекордного максимуму в 124 429 доларів.

Що підштовхує інвесторів до фіксації прибутку?

З початку року, коли ціна біткоїна вперше перевищила 100 тисяч доларів, довгострокові власники, включаючи гаманці, що були неактивні протягом багатьох років, почали регулярно продавати свої активи.

Одним з пояснень можна вважати психологічний фактор.

Цікаво! Небагато активів у світі коштують 100 тисяч доларів за одиницю, їх буквально можна перерахувати на пальцях. Тому не дивно, що багато інвесторів сприймають цю позначку як занадто високу і вважають за краще зафіксувати прибуток.

Це також говорить про те, що ринку знадобиться час, щоб звикнути до рівня 100 тисяч доларів як до нової норми для біткойна.

Торги навколо цієї шестизначної позначки, швидше за все, будуть зберігатися ще деякий час, поки інвестори адаптуються до такої високої ціни.

Що треба знати про ринок криптовалюти?