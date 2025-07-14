Який ціновий рекорд встановив біткойн?

У понеділок, 14 липня, біткойн уперше в історії перетнув позначку у 120 000 доларів. Вартість криптовалюти зросла на 30% у порівнянні з груднем 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Станом на 12:20 ціна Bitcoin, за даними Binance, склала 122,502 доларів США.

За даними криптобіржі Investing.com, курс біткойн складає 122,131 долара США.

Варто знати! У неділю, 13 липня, курс біткойн на криптобіржах досяг позначки 119 000 тисяч доларів. А попередній рекорд криптовалюта встановила 11 липня.

Чому дорожчає біткойн?

Видання зазначає, що зростання біткойна пов'язане з оптимізмом інвесторів, який посилився після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Не останню роль також зіграв активний попит з боку біржових інвестиційних фондів.

Біткоїн дедалі більше сприймається як захист від макроекономічних ризиків і структурно дефіцитний актив,

– говорить трейдер XBTO Trading Джордж Мандрес.

На думку деяких аналітиків BTC Markets, біткойн дорожчатиме й надалі і може сягнути позначки у 125 000 доларів.

Варто знати! У понеділок інші криптовалюти також показали впевнений ріст: Ether подорожчав на 1,5%, а XRP та Solana – приблизно на 2,7%.