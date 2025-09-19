Германия хочет продуктивно работать над идеями по использованию замороженных в Европейском Союзе российских активов. И это даже несмотря на юридические трудности.

Что говорят в Германии о замороженных активах России?

Об этом сказал министр финансов Ларс Клингбайль, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Все должно быть тщательно изучено,

– отметил Клингбайль.

Он объяснил: Германия возьмет на себя роль, в которой Берлин хочет делать вещи возможными, а не ту, в которой он блокирует процесс.

Как отмечает Reuters, блок опасается полной конфискации российских активов. В частности для некоторых стран ЕС это является "красной линией". Поэтому Евросоюз обсуждает пути их более активного использования для финансирования поддержки Украины на фоне неопределенности относительно преданности США Киеву при президентстве Дональда Трампа.

До сих пор ЕС использовал только проценты, начисленные на активы, которые были заморожены после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года,

– говорится в материале.

Германия ранее неоднократно выражала юридические беспокойства относительно любых предложений полностью их конфисковать. Однако Клингбайль отметил, что его коалиционное правительство настроено добиваться более интенсивного использования замороженных активов, несмотря на любые юридические трудности.

Обратите внимание! Он отметил, что есть финансовая потребность. И министр финансов Германии стремится выполнить ответственность перед Украиной.

Что планирует делать ЕС по замороженным активам России?

Европейский Союз придумал новый способ финансирования обороны Украины – репарационный кредит на основе российских активов. Речь идет об остатках наличности, связанных с этими активами. Об этом пишет Reuters.

Сам капитал замороженных активов не будет затрагиваться. А риски, которые связаны с новым финансированием Евросоюза, должны распределяться коллективно между странами ЕС.

Важно! Украина не будет возвращать кредит сразу. Это возможно только после того, как Россия оплатит репарации Киеву за войну. Однако деньги Украина получит уже сейчас.

Что еще следует знать об отношении стран о замороженных российских активах?