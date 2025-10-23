"Это очень важный шаг": Бельгия выдвинула три условия использования активов Кремля

Бельгия не против использования замороженных российских активов, которые хранятся в ЕС. Однако поддержит идею предоставления "репарационного кредита" Украине из этих средств только при трех условиях.

Какие условия Бельгии для использования средств Кремля?

Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер журналистам перед саммитом европейских лидеров 23 октября, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше всего Бельгию беспокоит юридическая сторона использования замороженных российских активов. Это объясняется тем, что именно в бельгийском депозитарии Euroclear находится основная часть заблокированных средств Москвы.

Барт де Вевер Премьер-министр Бельгии Даже во время второй мировой войны обездвиженные активы никогда не трогали. Поэтому это очень важный шаг, если на него решаться. И у нас есть три требования.

Во-первых, Бельгия хочет полного распределения юридических рисков между всеми странами ЕС.

Во-вторых, де Вевер хочет гарантий на случай, если деньги придется возвращать России, чтобы каждая страна присоединилась к обязательствам.

А в-третьих, другие страны, которые тоже держат замороженные российские активы, должны действовать аналогично, то есть позволить их использование для займов Киеву.

По словам бельгийского премьера, в других странах заблокированы большие суммы активов России, но они об этом всегда молчат.

Мы можем пострадать от огромных исков. Поэтому если мы движемся в этом вопросе – давайте двигаться вместе,

– отметил де Вевер.

Важно! Премьер Бельгии отметил, что сделает "все возможное", чтобы заблокировать решение о предоставлении Украине "репарационного кредита" из замороженных средств России, если другие страны не согласятся на эти условия. Он считает такую позицию его страны обоснованной.

Как ЕС давит на Бельгию?

Евросоюз в последнее время все активнее давит на Бельгию, чтобы заставить ее согласиться на использование миллиардов Кремля.

Позиция де Вевера даже разозлила некоторых европейских лидеров, пишет Financial Times. Особенно после того, как Бельгия начала облагать корпоративным налогом прибыли из депозитария Euroclear.

Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и преимущества также. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear – это европейская компания,

– отмечают европейские дипломаты.

Бельгию также упрекают, что она якобы не так активно оказывала военную поддержку Киеву в течение последних 3 лет, если сравнивать с Польшей, Германией, Данией или Швецией.

Стоит знать! ЕС планирует по итогам саммита 23 октября согласовать предоставление помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных российских активов.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины?