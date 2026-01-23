"Будем бороться": Зеленский отреагировал на предложение Путина по замороженным активам

Российский диктатор Владимир Путин хочет использовать часть активов Москвы, замороженных в США, на восстановление своих же территорий. Однако Украина будет бороться за все эти средства.

Почему Украина будет бороться за российские активы?

Об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Глава государства подчеркнул, что Россия является агрессором, и это признал весь мир. Поэтому будет справедливо, если ее средства пойдут на восстановление Украины, которая пострадала от этой агрессии.

Владимир Зеленский Президент Украины Безусловно, мы будем бороться, и это абсолютно справедливо, по использованию всех замороженных российских активов. Они (Россия – 24 Канал) начали эту войну, поэтому в этой ситуации мы восстанавливаемся после последствий агрессии России.

Зеленский добавил, что украинская сторона общалась с американской по активам России, замороженных в США. Киев рассчитывает на эти средства, чтобы восстановить территории Украины, пострадавших от российской войны.

Президент добавил, что отдать эти средства России было бы странным.

Россия – сторона агрессор, и она просит где-то деньги, пусть даже замороженные, но они заморожены из-за их агрессии, и они хотят их использовать для восстановления своей части. Выглядит, честно говоря, нонсенс, странно выглядит,

– заметил президент.

Важно! По оценкам, после начала полномасштабной войны страны Запада заморозили около 300 миллионов долларов российских активов в ответ на агрессию Москвы. Основная часть этих средств находится в Европе. В американских финансовых учреждениях, по данным Reuters, хранится лишь около 7 миллиардов долларов активов России.

Как Путин хочет использовать замороженные активы?

В Кремле придумали свою схему использования замороженных активов России. Недавно Путин завил, что готов направить в Совет мира для Газы, которую инициировал американский президент Дональд Трамп, 1 миллиард долларов. Но эти средства должны взять из замороженных бывшей администрацией США активов Кремля.

При этом диктатор отметил, что согласился на такой шаг якобы из-за "особых отношений с палестинским "народом".

Более того, остатки замороженных активов он предлагает использовать на восстановление территорий, пострадавших во время боевых действий, после заключения мира. Но есть нюанс – на восстановление российских территорий, в частности, Курской области.

Заметьте! Трамп, кстати, откликнулся на предложение Путина направить миллиард в Совет мира с замороженных активов. Он считает, замечательным то, что глава Кремля "использует свои деньги" для вклада, пишет CNN.

Что известно о замороженных активах России?