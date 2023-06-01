Миллион за один твит: как блоггер заработал целое состояние за день
Источник:Pauly
Популярный криптоблогер смог заработать более миллиона долларов запостив всего одно сообщение в Twitter. Следующие сутки у него в кошельке уже было целое состояние.
Как блоггер заработал миллион
Известный блоггер Pauly0x смог заработать свыше 500 Ethereum просто запостил адрес своего криптокошелька и GIF-файл со словами "Ты ничего не получишь" в Twitter. Он также зарегистрировал ENS-домен yougetnothing. eth и дополнил сообщение мемом со смеющимся бразильцем.
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Первые донаты начали поступать уже через 7 минут после публикации и общая сумма составила 76,38 доллара. А уже через 17 часов блогер имел на счету 541 Ethereum, что составляет 1 009 489 долларов.
Однако некоторые пользователи не поверили в такой успех и предположили, что этот твит создан для отмывания "грязных" денег.
Он просто привлекает внимание нескольких идиотов, которые пришлют ему свои баксы,
– написал комментатор.
Другой читатель выяснил, что один из адресов, отправивших 10 токенов на счет блогера, существует всего неделю. В настоящее время дискуссия в интернете набирает обороты.
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