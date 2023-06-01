Мільйон за один твіт: як блогер заробив цілий статок за день

Популярний криптоблогер зміг заробити понад мільйон доларів запостивши всього один допис у Twitter. Наступної доби в нього у гаманці вже був цілий статок.

Як блогер заробив мільйон

Відомий блогер Pauly0x зміг заробити понад 500 Ethereum просто запостивши адресу свого криптогаманця та GIF-файл зі словами "Ти нічого не отримаєш" у Twitter. Також він зареєстрував ENS-домен yougetnothing. eth і доповнив допис мемом із бразильцем, що сміється.

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Перші донати почали надходити уже через 7 хвилин після публікації й загальна сума становила 76,38 долара. А вже через 17 годин блогер мав на рахунку 541 Ethereum, що становить 1 009 489 доларів.

Проте деякі користувачі не повірили в такий успіх й припустили, що цей твіт створений для відмивання "брудних" грошей.

Він просто привертає увагу декількох ідіотів, які надішлють йому свої бакси,

– написав коментатор.

Інший читач з’ясував, що одна з адрес, яка відправила 10 токенів на рахунок блогера, існує лише тиждень. Нині дискусія в інтернеті набирає обертів.

Як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору

20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.

До слова, адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.