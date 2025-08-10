В Украине многие украинцы не оставляют работу даже после выхода на пенсию. Однако пенсионерам тоже нужно платить налоги со своей зарплаты.

Какие налоги платит пенсионер?

Пенсионеры должны платить налоги по тем же ставкам, как и все остальные украинцы, работающие, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Обязательная из зарплаты высчитывается:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

военный сбор – 5%.

НДФЛ удерживается с большинства доходов, которые получают украинцы:

заработной платы;

премий;

выплат по гражданско-правовым договорам;

стипендий.

Например, если пенсионер получает зарплату в размере 15 000 гривен, то с зарплаты вычтут НДФЛ в размере 2 700 гривен и военный сбор в размере 750 гривен. На руки он получит 11 800 гривен.

Стоит знать! Если пенсионер работает официально, работодатель платит за него также единый социальный взнос (ЕСВ). Его ставка рассчитывается от суммы минимальной заработной платы и составляет 22%.

Облагаются ли налогом пенсии?

Пенсии также облагаются налогами в Украине, однако только большие.

Если размер пенсионных выплат превышает три минимальные заработные платы, с них необходимо платить налоги.

В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому облагаются налогом пенсии более 24 000 гривен.

При этом учитываются все источники дохода – зарплата, доход от аренды, дивиденды и другие. Если в сумме они превышают 24 000 гривен, то пенсионеру придется платить налог в размере от 15 до 20%.

Важно! Размер налога определяется в зависимости от суммы дохода. То есть чем больше доход у пенсионера, тем выше ставка налога применяется.