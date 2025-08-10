В Україні чимало українців не полишають роботу навіть після виходу на пенсію. Однак пенсіонерам теж потрібно платити податки зі своєї зарплати.

Які податки платить пенсіонер?

Пенсіонери мають сплачувати податки за тими ж ставками, як і всі інші українці, що працюють, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Обов'язкова із зарплати вираховується:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

військовий збір – 5%.

ПДФО утримується із більшості доходів, які отримують українці:

заробітної плати;

премій;

виплат за цивільно-правовими договорами;

стипендій.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує зарплату у розмірі 15 000 гривень, то із зарплати вирахують ПДФО у розмірі 2 700 гривень та військовий збір у розмірі 750 гривень. На руки вона отримає 11 800 гривень.

Варто знати! Якщо пенсіонер працює офіційно, роботодавець сплачує за нього також єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Його ставка розраховується від суми мінімальної заробітної плати та становить 22%.

Чи оподатковуються пенсії?

Пенсії також обкладаються податками в Україні, проте лише великі.

Якщо розмір пенсійних виплат перевищує три мінімальні заробітні плати, з них необхідно сплачувати податки.

У 2025 році мінімальна зарплата складає 8 000 гривень, тож оподатковуються пенсії понад 24 000 гривень.

При цьому враховуються всі джерела доходу – зарплата, дохід від оренди, дивіденди та інші. Якщо у сумі вони перевищують 24 000 гривень, то пенсіонеру доведеться сплачувати податок у розмірі від 15 до 20%.

Важливо! Розмір податку визначається залежно від суми доходу. Тобто чим більший дохід у пенсіонера, тим вища ставка податку застосовується.