Учителям повышают зарплаты: правительство выделило 57,4 миллиарда на новые выплаты

Правительство приняло решение о выделении образовательной субвенции из местных бюджетов на последние четыре месяца года. Эти средства должны обеспечить объявленное повышение окладов учителей и доплаты отдельным категориям работников образования.

Какие суммы выделило правительство

На выплату зарплат педагогам с сентября по декабрь общинам было направлено 57,4 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Эти средства территориальные общины используют для своевременной выплаты заработной платы педагогам уже с учетом повышения должностных окладов на 20% с 1 сентября.

Кроме того, правительство перераспределило 25,8 миллиарда гривен между бюджетными программами Министерства образования и науки. Финансирование также предназначено для обеспечения повышения выплат работникам образования.

Вместе с тем с 1 сентября Кабмин установил новый показатель предельной расчетной наполняемости классов начальной школы – не более 24 учеников.

Также в формулу распределения образовательной субвенции вернули все часы учебного плана, которые не финансировались государством с начала полномасштабного вторжения.

Как выросли зарплаты учителей

Ранее стало известно, что должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников с 1 сентября выросли на 20%.

В то же время изменился сам принцип формирования зарплаты работников образования, рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

С 1 сентября отказываемся от Единой тарифной сетки и переходим к системе, где оклад будет зависеть от должности и базовой величины, которая сейчас составляет среднюю зарплату по экономике Украины,

– пояснил глава правительства.

Новая система оплаты труда охватила школы, высшие учебные заведения, инклюзивно-ресурсные центры и государственные учебные заведения.

В то же время правительство сохранило целевые финансовые стимулы. В частности, учителя, работающие в очном формате на прифронтовых территориях, и в дальнейшем будут получать фиксированную доплату в размере 2 600 гривен.

Также дополнительные 10% к окладу будут начисляться педагогам колледжей, которые готовят специалистов для оборонно-промышленного комплекса, энергетики, машиностроения и металлообработки. Что касается дошкольного и внешкольного образования, Кабмин рекомендовал местным властям самостоятельно повысить зарплаты этим категориям с 1 сентября 2026 года.

Напомним, что обсуждение пересмотра системы формирования зарплат педагогов продолжалось в правительстве не один месяц. Министерство образования и науки приступило к подготовке первого варианта соответствующего законопроекта, его планируется подготовить примерно через полгода.