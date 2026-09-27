Корецкий рассказал, хватит ли в бюджете средств на зарплаты военным

Денежное обеспечение украинских военных и выплаты их семьям должны финансироваться в полном объеме и без задержек. Правительство уже нашло около 7 миллиардов долларов для покрытия части дефицита.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил, комментируя потребности Украины в финансировании обороны.

Где Украина возьмет средства на финансирование армии и зарплаты военных?

Общий дефицит потребностей оборонного бюджета составляет 27 миллиардов долларов. В то же время правительство уже определило источники для покрытия примерно 7 миллиардов долларов – средства планируют получить за счет экономии, оптимизации и перераспределения государственных расходов.

Зарплаты военных мы точно обеспечим. Денежное обеспечение военных и поддержка их семей должны быть обеспечены в полном объеме,

– подчеркнул он.

В то же время большая часть дефицита – около 20 миллиардов долларов – остается непокрытой. Эти средства нужны, в частности, для закупки дронов, ракет, военной техники и других средств для Сил обороны.

Президент, правительство и все органы власти работают с партнерами над поиском механизмов и источников покрытия оставшихся 20 миллиардов долларов, – сказал Корецкий.

Кроме того, правительство уже должно планировать финансирование оборонных нужд на 2027 год, чтобы обеспечить необходимые расходы и в дальнейшем.

Напомним, Корецкий заявил, что Украина вступает в эту зиму лучше подготовленной, чем в предыдущую. Значительный объем работы проделали военные администрации, главы общин и городов, государственные компании и министерства.

Среди ключевых изменений он назвал увеличение генерирующих мощностей. Также большее количество критически важных объектов получило дополнительное резервное питание, а важные элементы инфраструктуры – дополнительную защиту. Кроме того, Украина накопила больше резервного оборудования и запасных частей, а также увеличила количество ремонтных бригад и техники.