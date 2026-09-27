Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, коментуючи потреби України в оборонному фінансуванні.

Де Україна візьме кошти на фінансування армії та зарплати військових?

Загальний дефіцит потреб оборонного бюджету становить 27 мільярдів доларів. Водночас уряд уже визначив джерела для покриття приблизно 7 мільярдів доларів – кошти планують отримати завдяки економії, оптимізації та перерозподілу державних видатків.

Заробітні плати військових закриємо точно. Грошове забезпечення військових і підтримка їхніх сімей мають бути забезпечені в повному обсязі,

– наголосив він.

Водночас найбільша частина дефіциту – близько 20 мільярдів доларів – залишається непокритою. Ці кошти потрібні, зокрема, для закупівлі дронів, ракет, військової техніки та інших засобів для Сил оборони.

Президент, Уряд і всі органи влади працюють із партнерами для пошуку механізмів і джерел покриття решти 20 мільярдів доларів, – сказав Корецький.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремо уряд уже має планувати фінансування оборонних потреб на 2027 рік, щоб забезпечити необхідні видатки й надалі.

Нагадаємо, Корецький заявив, що Україна входить до цієї зими краще підготовленою, ніж до попередньої. Значний обсяг роботи виконали військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії та міністерства.

Серед ключових змін він назвав збільшення генеруючих потужностей. Також більше критичних об'єктів отримали додаткове резервне живлення, а важливі елементи інфраструктури – додатковий захист. Крім того, Україна накопичила більше резервного обладнання та запасних частин, а також збільшила кількість ремонтних бригад і техніки.