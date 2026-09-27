Про це повідомляє премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Що вдалося зробити за рік?

Україна підходить до цієї зими краще підготовленою, ніж до попередньої.

Плани стійкості на момент їх затвердження були надамбітними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання,

– наголосив Корецький.

Значний обсяг роботи виконали військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії та міністерства. Серед ключових змін він назвав збільшення генеруючих потужностей. Також більше критичних об'єктів отримали додаткове резервне живлення, а важливі елементи інфраструктури – додатковий захист.

Крім того, Україна накопичила більше резервного обладнання та запасних частин, а також збільшила кількість ремонтних бригад і техніки.

Попри посилену готовність України, Корецький наголосив, що противник також вдосконалив свої можливості. Зокрема, йдеться про реактивні "Шахеди", а також накопичення Росією балістичних ракет та іншого ракетного озброєння.

Легко точно не буде, але в нас немає іншого варіанту, ніж вистояти,

– сказав прем'єр-міністр.

Окремо Україна звертається по допомогу до європейських партнерів. Зокрема, Київ просить надати служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників, техніку та людей для посилення спроможностей у зимовий період.

Нагадаємо, Зеленський не відмовляється від мети завершити війну до зими, однак для цього Україна очікує на подальші дипломатичні кроки партнерів. Зокрема, Київ розраховує, що США зможуть залучити Китай до впливу на Росію щодо припинення війни.

Під час зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський наголошував на необхідності завершити війну якомога швидше, ще до зими. Водночас конкретного механізму, який би гарантував завершення бойових дій до початку зими, наразі не оголошено.