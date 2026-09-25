Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Чи можливе завершення війни до зимового періоду?

Українська сторона очікує на результати перемовин між президентом США та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у частині, що стосується війни. Президент України під час зустрічі в Нью-Йорку особисто звертався до американського лідера з проханням сприяти залученню Пекіна до тиску на Кремль.

Безумовно, я порушував це питання і просив особисто президента Трампа порушувати це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни,

– зазначив глава держави.

За його словами, фідбеку від американської команди ще немає, але Україна розраховує на результат цієї частини бесіди.

Локальні плани стійкості та формування зимового пакета ППО

Паралельно з дипломатичним треком Україна здійснює масштабну підготовку до зимового періоду. Плани стійкості мають бути максимально завершені на локальному рівні в регіонах, де вони підлягатимуть чіткому контролю та перевірці. Важливою складовою частиною захисту є формування спеціального зимового пакета протиповітряної оборони.

Щодо зимового пакета протиповітряної оборони. Він має бути. Це дуже непросто, але він має народитися,

– наголосив президент.

Над залученням нових систем та додаткових ракет працюють Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Служба зовнішньої розвідки.

Постачання ракет до Patriot та розробка системи Freya

Головним викликом у забезпеченні безпеки залишається постачання боєприпасів до вже наявних комплексів. Влада акумулює зусилля для розв'язання питання з ракетами до систем Patriot.

Крім того, Україна веде роботу над власним треком антибалістичної протиповітряної оборони – системою Freya. За словами президента, над цим напрямком продовжуватимуть працювати, щоб не допустити енергетичного колапсу в країні.

Важливо зазначити й те, що президент США Дональд Трамп уже остаточно погодив надання Україні ліцензій для самостійного виробництва ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.