Засчитывается ли к пенсии декрет

Женщины, которые находились в декрете, потратили на уход за ребенком несколько лет. В ПФУ ответили, засчитают ли этот период в страховой стаж.

Засчитают ли декрет в стаж

Женщины могут выйти в два вида отпуска – отпуск в связи с беременностью и родами и декретный. Период декретного засчитывается в общий страховой стаж, пишут в ПФУ.

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Отпуск в связи с беременностью начинается за 70 дней до родов и заканчивается преимущественно через 56 дней после родов.

Зато декретный – начинается с 57-го дня после родов и заканчивается, когда ребенку исполнилось три года.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется, в частности, по заявлению женщины полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется соответствующим приказом или распоряжением,

– написали в ПФУ.

Время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в льготный стаж, что дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.