Российский удар полностью уничтожил завод "Хортица" в Запорожье: ущерб исчисляется сотнями миллионов

В результате четырех российских ракетных ударов был полностью разрушен ликеро-водочный завод "Хортица" в Запорожье, который не подлежит восстановлению. Предприятие горело более трех часов, из-за чего компания потеряла до 4 миллионов бутылок готовой продукции.

Крупный пожар на предприятии после четырех ракетных ударов

В результате четырех российских ракетных ударов полностью разрушен ликероводочный завод "Хортица" в Запорожье, который не подлежит восстановлению, сообщает NV. Предприятие горело более трех часов, из-за чего компания потеряла до 4 миллионов бутылок готовой продукции.

Вражеская атака привела к разрушению производственных помещений и сильному пожару, который тушили не менее трех часов. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Позже в пресс-службе компании подтвердили, что восстановление производственных мощностей уже невозможно. Обстрел нанес сокрушительный удар по инфраструктуре площадки.

Миллионные потери готовой продукции и акцизных марок

В результате попаданий сгорела или получила термические повреждения огромная партия товаров. Все поврежденные изделия теперь подлежат полной утилизации.

"Часть продукции сгорела полностью, часть – оплавилась и подлежит утилизации", – сообщили в пресс-службе Global Spirits.

По предварительным оценкам, компания потеряла от 3 до 4 миллионов бутылок напитков. Вся эта продукция уже имела маркировку об уплаченном акцизном сборе.

Учитывая среднюю стоимость одной единицы товара в 100 гривен, совокупный объем прямых убытков только от потери продукции составляет от 300 до 400 миллионов гривен. К этому добавляется полная утрата самого производственного комплекса.

Уничтожение предприятия окажет ощутимое влияние на региональный бюджет Запорожья из-за потери налоговых поступлений. Также это создаст дополнительную нагрузку на рынок труда города, где работали сотни рабочих завода.

Ранее мы писали, что в результате российского ракетного удара в ночь на 19 июля полностью уничтожен основной склад готовой продукции компании Global Spirits. Это украинский производитель известных брендов водки и вина, один из крупнейших в Европе.