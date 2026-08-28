Масштабна пожежа на підприємстві після чотирьох прильотів

Унаслідок чотирьох російських ракетних ударів повністю зруйновано лікеро-горілчаний завод Хортиця у Запоріжжі, який відновленню не підлягає, повідомляє NV. Підприємство палало понад три години, через що компанія втратила до 4 мільйонів пляшок готової продукції.

Ворожа атака спричинила руйнування виробничих приміщень та потужну пожежу, яку ліквідовували щонайменше три години. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Пізніше у пресслужбі компанії підтвердили, що відновлення промислових потужностей вже неможливе. Обстріл завдав нищівного удару по інфраструктурі майданчика.

Мільйонні втрати готової продукції та акцизних марок

Внаслідок влучань згоріла або зазнала термічних пошкоджень величезна партія товарів. Усі пошкоджені вироби тепер підлягають повній утилізації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Частина продукції згоріла повністю, частина – оплавилась та підлягає утилізації", – повідомили в пресслужбі Global Spirits.

За попередніми оцінками, компанія втратила від 3 до 4 мільйонів пляшок напоїв. Уся ця продукція вже мала маркування про сплачений акцизний збір.

З огляду на середню вартість одного товару у 100 гривень, сумарний обсяг прямих збитків лише від втрати продукції становить від 300 до 400 мільйонів гривень. До цього додається повна втрата самого виробничого комплексу.

Знищення підприємства матиме відчутний вплив на регіональний бюджет Запоріжжя через втрату податкових надходжень. Також це створить додаткове навантаження на ринок праці міста, де працювали сотні робітників заводу.

Раніше ми писали, що унаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 липня повністю знищений основний склад готової продукції компанії Global Spirits. Це український виробник відомих брендів горілки й вина, один з найбільших у Європі.