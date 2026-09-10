Лапша может исчезнуть с полок: завод Reeva в Белой Церкви приостановил работу

Российская атака на Белую Церковь 8 сентября нанес удар не только по инфраструктуре города, но и по производству популярной лапши. Помещения завода Reeva значительно повреждены.

Что произошло с заводом Reeva

В ходе атаки российских беспилотников прямой удар получил завод Reeva в Белой Церкви, сообщили в пресс-службе компании.

В результате удара серьезно повреждена производственная и складская инфраструктура предприятия. В настоящее время специалисты оценивают масштаб разрушений.

Нам еще нужно время, чтобы оценить масштаб разрушений и ликвидировать последствия атаки,

– отметили в REEVA Ukraine.

Несмотря на повреждения, среди работников завода пострадавших нет. В компании подчеркнули, что все сотрудники целы.

Исчезнет ли продукция Reeva из магазинов

В то же время из-за разрушений компания временно не может производить и отгружать продукцию.

Впрочем, в Reeva заявили, что команда уже работает над тем, чтобы сохранить наличие товаров на полках магазинов.

Компания прилагает все усилия, чтобы сохранить рабочие места сотрудников и как можно быстрее возобновить деятельность,

– говорится в заявлении.

Добавим, что завод в Белой Церкви является одним из крупнейших в Украине предприятий по производству продуктов быстрого приготовления. Предприятие выпускает лапшу, картофельное пюре, приправы и соусы. Ранее продукция завода выпускалась под названием "Роллтон", но в 2022 году бренд сменился на Reeva.

Что известно о атаке 8 сентября

Напомним, вечером 8 сентября враг совершил атаку на Белую Церковь. Городские власти сообщили о пожаре на одном из предприятий.

Из-за сильного задымления жителей прилегающих домов призвали закрыть окна и не находиться вблизи места пожара.

В ГСЧС впоследствии подтвердили возгорание на производстве и добавили, что спасателям пришлось работать всю ночь, чтобы в конце концов локализовать пожар.

Во время той атаки также пострадал завод компании Idelia, которая производит соусы, приправы, кетчупы и маринады. Как и в случае с Reeva, речь идет о существенных повреждениях производственной и складской инфраструктуры, из-за которых предприятие тоже временно приостановило работу.