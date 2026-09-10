Що сталося із заводом Reeva
Під час атаки російських безпілотників завод Reeva у Білій Церкві зазнав прямого влучання, повідомили в пресслужбі компанії.
Унаслідок удару серйозно пошкоджена виробнича та складська інфраструктура підприємства. Наразі масштаб руйнувань оцінюють фахівці.
Нам ще потрібен час, щоб оцінити масштаб руйнувань та ліквідувати наслідки атаки,
– зазначили в REEVA Ukraine.
Попри пошкодження, серед працівників заводу постраждалих немає. У компанії наголосили, що всі співробітники цілі.
Чи зникне продукція Reeva з магазинів
Водночас через руйнування компанія тимчасово не може виробляти та відвантажувати продукцію.
Втім, у Reeva заявили, що команда вже працює над тим, щоб зберегти наявність товарів на полицях магазинів.
Компанія прикладає усіх зусиль, щоб зберегти робочі місця співробітників та якомога швидше відновити діяльність,
– йдеться у заяві.
Додамо, що завод у Білій Церкві є одним із найбільших в Україні виробництв продуктів швидкого приготування. Підприємство випускає локшину, картопляне пюре, приправи та соуси. Раніше продукція заводу випускалася під назвою "Роллтон", але у 2022 році бренд змінився на Reeva.
Що відомо про атаку 8 вересня
Нагадаємо, увечері 8 вересня ворог атакував Білу Церкву. Міська влада повідомила про пожежу на одному з підприємств.
Через сильне задимлення мешканців прилеглих будинків закликали зачинити вікна та не перебувати поблизу місця пожежі.
У ДСНС згодом підтвердили займання на виробництві і додали, що рятувальникам довелося працювати всю ніч, щоб зрештою локалізувати пожежу.
Під час тієї атаки також постраждав завод компанії Idelia, яка виробляє соуси, приправи, кетчупи та маринади. Як і у випадку з Reeva, йдеться про суттєві пошкодження виробничої та складської інфраструктури, через які підприємство теж тимчасово призупинило роботу.